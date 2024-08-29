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إسرائيل تقتل 5 مسلحين فلسطينيين في مسجد بالضفة الغربية

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من ميتال أنجيل وعلي صوافطة

القدس/جنين (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه قتل خمسة مسلحين فلسطينيين كانوا يختبئون داخل مسجد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في واحدة من أكبر الهجمات على الأراضي المحتلة منذ أشهر.

وبدأت العملية، التي قال شاهد من رويترز إنها لم تنته بعد، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بمداهمة المئات من القوات الإسرائيلية مدعومة بطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وناقلات جند مدرعة لمدينتي طولكرم وجنين ومناطق في غور الأردن.

وانقطعت شبكة الاتصالات التابعة لشركة (جوال) بالكامل، وهي واحدة من شركتي الاتصالات الرئيسيتين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا لشاهد رويترز.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا في عمليات الأربعاء.

وفي جنين، سارت الجرافات يوم الخميس في الشوارع الخالية بينما اخترقت أصوات الطائرات المسيرة السماء.

وواصلت القوات الإسرائيلية تفتيش سيارات الإسعاف في شوارع جنين التي خلت من المارة وأمام المستشفى الرئيسي في المدينة، وأغلق الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الطرق المؤدية إلى المستشفى لمنع المقاتلين من الاحتماء به.

وذكرت إسرائيل أن أحد المسلحين الخمسة الذين قتلوا في مسجد طولكرم هو محمد جابر، المعروف باسم “أبو شجاع”، قائد شبكة من المقاتلين في مخيم نور شمس المجاور للمدينة.

وقال الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في المدينة (سرايا القدس-كتيبة طولكرم) “في إطار الرد الأولي على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة”.

وأضاف “تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة”.

وقالت الأجنحة العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي وفتح في بيانات منفصلة يوم الأربعاء إن مسلحيها فجروا قنابل استهدفت مركبات عسكرية إسرائيلية في جنين وطولكرم والفارعة، وهي بلدة في غور الأردن.

وتصاعدت الاشتباكات في الضفة الغربية منذ بدأت حرب إسرائيل مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة قبل نحو 11 شهرا.

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