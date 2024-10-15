إسرائيل تقتل 50 فلسطينيا على الأقل في غزة وقواتها تشدد حصارها لجباليا في شمال القطاع

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قتلت ضربات إسرائيلية 50 فلسطينيا على الأقل في أنحاء قطاع غزة فيما أحكمت القوات الإسرائيلية حصارها حول جباليا في شمال القطاع يوم الثلاثاء وسط معارك ضارية مع مقاتلين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 17 شخصا على الأقل سقطوا قتلى بنيران إسرائيلية بالقرب من منطقة الفالوجا في مخيم جباليا، بالإضافة إلى مقتل 10 آخرين بعد سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دمرت غارة جوية إسرائيلية ثلاثة منازل في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال جثتين من موقع الغارة بينما لا يزال البحث جاريا عن 12 آخرين يعتقد أنهم كانوا في المنازل وقت وقوع الضربة.

وقُتل ثمانية آخرون جراء قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن طبيبا قُتل عندما حاول مساعدة جرحى في الضربات الإسرائيلية في الفالوجا بجباليا. وأضافت أن عدة مسعفين أُصيبوا عندما تعرضت سيارات الإسعاف التابعة لهم لإطلاق نار إسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة.

ويستهدف هجوم إسرائيلي جباليا منذ أكثر من 10 أيام مع عودة القوات الإسرائيلية إلى المناطق الشمالية التي تعرضت لقصف عنيف في الأشهر الأولى من الحرب المستمرة منذ عام.

وأثارت العملية مخاوف بين الفلسطينيين ووكالات الأمم المتحدة من أن تكون إسرائيل تريد إخلاء شمال القطاع المكتظ بالسكان، وهو ما تنفيه إسرائيل. وقال سكان إن القوات الإسرائيلية دمرت عشرات المنازل في الأيام العشرة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن القوات قتلت عشرات المقاتلين في منطقة جباليا خلال يوم الاثنين، من بينهم وحدة أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على القوات.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي يبدو أنه “يعزل شمال غزة تماما عن بقية القطاع”.

وقال أدريان زيمرمان رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في بيان “مع استمرار الأعمال القتالية المكثفة وأوامر الإخلاء في شمال غزة، تشعر الأسر بخوف لا يمكن تصوره وتفقد أحباءها وتواجه حالة من الاضطراب والإرهاق. يجب أن يكون بمقدور الناس الفرار بأمان دون مواجهة مزيد من الخطر”.

وأضاف “كثيرون من بينهم مرضى ومعاقون لا يستطيعون المغادرة ويلزم حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لضمان عدم تعرضهم لأذى. لكل شخص نازح الحق في العودة إلى دياره بأمان”.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وتشرف على دخول شحنات المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية إلى غزة، يوم الثلاثاء إن العمليات في جباليا تستهدف “البنية التحتية للإرهابيين وعناصر مندسة داخل المناطق المدنية”. وأضافت أنها تسهل المساعدات الإنسانية لا سيما المساعدة الطبية للسكان.