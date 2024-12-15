إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في دبلن بسبب “سياسات متطرفة”

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأحد إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء “السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية”، مشيرا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني دولي مناهض لحرب إسرائيل على غزة.

وأضاف ساعر في بيان أن إسرائيل استدعت سفيرها لدى دبلن عقب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو أيار. وأعلنت أيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “اتُخذ قرار إغلاق سفارة إسرائيل في دبلن في ضوء السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية”.

وقال ساعر في البيان “الإجراءات والخطاب المعادي للسامية الذي تستخدمه أيرلندا ضد إسرائيل تعود جذوره إلى (الرغبة في) نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وشيطنتها، فضلا عن (تبني) معايير مزدوجة. لقد تجاوزت أيرلندا جميع الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل”.

وفي دبلن، قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن قرار إسرائيل مؤسف للغاية وإن بلاده ستدعم دوما حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضاف في منشور على منصة إكس “أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل. أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وتابع “أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. أيرلندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن البلدين سيبقيان على علاقاتهما الدبلوماسية، وإنه لا توجد خطط لإغلاق سفارة أيرلندا في إسرائيل.

وكان مارتن قد قال في مارس آذار إنه يريد توضيح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وما يحدث في قطاع غزة الآن “يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع”، على الرغم من أن البت في مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية يرجع إلى محكمة العدل الدولية.