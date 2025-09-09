The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تقرر هدم منازل فلسطينيين في بلدتي منفذي هجوم القدس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القدس (رويترز) – أمرت إسرائيل يوم الثلاثاء بهدم منازل في بلدتي فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية هاجما محطة حافلات في القدس، وستلغي تصاريح عمل المئات من أبناء بلدتيهما وأقاربهما.

وأطلق مسلحان فلسطينيان، من بلدتي قطنة والقبيبة بشمال القدس في الضفة الغربية المحتلة، النار عند محطة حافلات على مشارف القدس يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إنه أمر بفرض عقوبات على أفراد عائلتي المهاجمين وسكان البلدتين.

وسيتم هدم كل المباني التي شُيدت بدون تراخيص في البلدتين، وسيتم إلغاء تصاريح عمل 750 شخصا في إسرائيل تشكل مصدر الدخل الرئيسي للعديد من العائلات الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن هدم منازل أقارب منفذي الهجمات يمثل ردعا لمنع أي هجمات في المستقبل. ويعتبر الفلسطينيون وجماعات معنية بحقوق الإنسان هذه الممارسة شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي.

وقُتل المسلحان في موقع الهجوم يوم الاثنين. وقالت الشرطة إنها اعتقلت أحد سكان القدس الشرقية للاشتباه في أنه “ساعد الإرهابيين في الوصول إلى مكان الواقعة”، وإنها تواصل البحث عن كل المتورطين في الهجوم.

وذكر وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير أنه يوسع بعد الهجوم قائمة الفئات التي يحق للإسرائيليين فيها الحصول على تراخيص لحمل السلاح.

وقال “في الهجوم المروع، ثبت مرة أخرى أن الأسلحة النارية تنقذ الأرواح، عندما قام مدنيان يحملان أسلحة حصلا عليها في إطار الإصلاح الذي نقوده بتحييد … الإرهابيين”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

