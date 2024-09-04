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إسرائيل تقصف أهدافا في لبنان بعد تعرضها لوابل من الصواريخ

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا تابعة لجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان يوم الأربعاء بعد إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل مما أدى إلى اندلاع حرائق دون أن تتسبب في أضرار بالغة.

وأضاف الجيش أن نحو 65 قذيفة أُطلقت من لبنان، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بعضها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وتابع أن خدمات الطوارئ تتعامل مع الحرائق الناجمة عن سقوط المقذوفات. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

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