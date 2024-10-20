إسرائيل تقصف أهدافا في لبنان و73 قتيلا في ضربة طاولت شمال غزة

afp_tickers

8دقائق

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الأحد عشرات الغارات على مناطق لبنانية عدة منها الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، بينما يواصل قصفه غزة حيث أعلن الدفاع المدني مقتل 73 شخصا على الأقل في ضربة طاولت بيت لاهيا بشمال القطاع الفلسطيني.

ومنذ صّعدت اسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر وتيرة غاراتها في لبنان، استهدفت بشكل خاص معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها. وأعلنت نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.

والأحد، قال بيان عسكري إسرائيلي إنه خلال الساعات ال24 الماضية تمت مهاجمة ” نحو 175 هدفا إرهابيا في قطاع غزة ولبنان. ومن بين الأهداف التي تم ضربها منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع لإطلاق الصواريخ ومواقع للبنية التحتية الإرهابية تابعة لمنظمتي حماس وحزب الله”.

والسبت، اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حزب الله بمحاولة اغتياله عبر هجوم بمُسيّرة، متوعدا إيران والفصائل المتحالفة معها بـ”دفع ثمن باهظ”.

وقال نتانياهو إن “حزب الله، حليف إيران الذي حاول اغتيالي أنا وزوجتي اليوم ارتكب خطأ كبيرا”، مضيفا “أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمنا باهظا”.

ولم يعلن حزب الله رسميا مسؤوليته عن إطلاق المسيرة على مقر إقامة نتانياهو.

من جهتها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة السبت أن حزب الله اللبناني هو من نفّذ الهجوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

ويزيد اتهام نتانياهو الخشية من تصعيد عسكري إضافي في المنطقة، وخصوصا أن إسرائيل توعدت مرارا بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وتُواصل حربها على حركة حماس بغزة وحزب الله بلبنان.

– عشرات الغارات –

في لبنان، شنّت طائرات اسرائيلية فجر الأحد غارات على أكثر من 50 بلدة وقرية في جنوب البلاد، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وطالت الغارات مدينة النبطية للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتعرضت أيضا ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، لغارتين إسرائيليتين على الأقل في وقت مبكر الأحد، وفق الوكالة.

وأفادت الوكالة عن “غارتين شنهما الطيران المعادي صباحا على الضاحية الجنوبية، استهدفت إحداهما مبنى سكنيا” يقع على مقربة من مسجد ومستشفى في منطقة حارة حريك.

وكان الجيش الإسرائيلي طلب فجر الأحد من السكان إخلاء أبنية، قال إنها تقع “قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله” في منطقتي حارة حريك والحدث.

واور لاحقا أنه أنه استهدف “مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب ورشة انتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت”.

كما أعلن أنه رصد نحو 70 مقذوفا أطلِقت من لبنان نحو الدولة العبرية خلال دقائق، مؤكدا أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت بعضها.

ومنذ صّعدت اسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر وتيرة غاراتها في لبنان، استهدفت بشكل خاص معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها. وأعلنت نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.

ومنذ ذلك الحين، قتل ما لا يقل عن 1454 شخصا في لبنان بنيران اسرائيلية، بحسب تعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، بينما أرغم التصعيد أكثر من مليون شخص على ترك بيوتهم وفق السلطات.

وسجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

– “أهوال تفوق الوصف” –

في قطاع غزة الفلسطيني، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وأكد في بيان أن قواته “قضت على العشرات من الإرهابيين خلال مواجهات عن قرب على الأرض وفي ضربات جوية”.

وفي بيت لاهيا بشمال القطاع السبت، قتل 73 شخصا على الأقل جرّاء قصف صاروخي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على مربّع سكني، بحسب ما اعلن الدفاع المدني الفلسطيني.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الحصيلة التي اوردتها السلطات في غزة “مبالغ فيها ولا تتوافق مع المعلومات الواردة (…) وأنواع الذخيرة الدقيقة التي تم استخدامها ودقة الاصابة”.

والسبت ايضا، أعلن الدفاع المدني مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وأورد الدفاع المدني أن قصفا على جباليا بشمال القطاع أسفر عن 33 قتيلا.

تتعرض جباليا منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر لهجوم جوّي وبرّي مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنّ حماس تعيد ترتيب صفوفها في هذه المنطقة.

في الأثناء، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا السبت أن الفلسطينيين يعانون “أهوالا تفوق الوصف” في شمال قطاع غزة.

وقالت “هُجّر عشرات آلاف الفلسطينيين قسرا. وبدأت الإمدادات الأساسية تنفد. وضُرِبت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى”.

في غضون ذلك، عرض الجيش الإسرائيلي السبت لقطات مصوّرة قال إنها تظهر الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس يحيى السنوار وعائلته في نفق بقطاع غزة قبل ساعات من شن الحركة الفلسطينية هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت حماس أكدت الجمعة أن مقتل السنوار الأربعاء بأيدي جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة “سيزيدها قوة وصلابة”.

وأكدت أيضا أنها لن تفرج عن الرهائن المحتجزين لديها قبل “وقف” الحرب.

تسبّب هجوم حماس قبل عام بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت الى مقتل ما لا يقل عن 42603 فلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور/شي/ب ق