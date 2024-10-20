إسرائيل تقصف أهدافا في لبنان و73 قتيلا في ضربة على شمال غزة

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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الأحد عشرات الغارات على مناطق لبنانية عدة منها ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، بينما يواصل قصفه غزة حيث أعلن الدفاع المدني مقتل 73 شخصا على الأقل في ضربة طاولت بيت لاهيا بشمال القطاع الفلسطيني.

ومنذ صّعدت اسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر وتيرة غاراتها في لبنان، استهدفت خصوصا معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها. وأعلنت نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.

والأحد، قال بيان عسكري إسرائيلي إنه خلال الساعات ال24 الماضية تمت مهاجمة “نحو 175 هدفا إرهابيا في قطاع غزة ولبنان. ومن بين الأهداف التي تم ضربها منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع لإطلاق الصواريخ ومواقع للبنية التحتية الإرهابية تابعة لمنظمتي حماس وحزب الله”.

– 50 بلدة تعرضت للقصف –

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد خلال تفقده للجنود عند الحدود “نحن لا نهزم العدو فحسب، بل ندمره في كل القرى على طول الحدود”.

وشنّت طائرات إسرائيلية الأحد غارات على أكثر من 50 بلدة وقرية في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وطاولت الغارات مدينة النبطية للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن الجيش اللبناني مقتل ثلاثة من جنوده بنيران إسرائيلية على إحدى آلياته على طريق عين إبل-حانين في الجنوب.

وتعرضت أيضا ضاحية بيروت الجنوبية لغارتين إسرائيليتين على الأقل في وقت مبكر الأحد، وفق الوكالة.

وأفادت الوكالة عن “غارتين شنهما الطيران المعادي صباحا على الضاحية الجنوبية، استهدفت إحداهما مبنى سكنيا” يقع على مقربة من مسجد ومستشفى في منطقة حارة حريك.

وكان الجيش الإسرائيلي طلب فجر الأحد من السكان إخلاء أبنية، قال إنها تقع “قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله” في منطقتي حارة حريك والحدث.

وأورد لاحقا أنه استهدف “مقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله إلى جانب ورشة انتاج أسلحة تحت الأرض في بيروت”.

من جانبه، أعلن حزب الله الأحد أنه أطلق صواريخ على وسط مدينة حيفا وقاعدة عكسرية قرب صفد في شمال إسرائيل، كما استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

السبت، اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حزب الله بمحاولة اغتياله عبر هجوم بمُسيّرة، متوعدا إيران والفصائل المتحالفة معها بـ”دفع ثمن باهظ”.

وقال نتانياهو إن “حزب الله، حليف إيران الذي حاول اغتيالي أنا وزوجتي اليوم ارتكب خطأ كبيرا”، مضيفا “أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمنا باهظا”.

ولم يعلن حزب الله رسميا مسؤوليته عن إطلاق المسيرة على مقر إقامة نتانياهو.

من جهتها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة السبت أن حزب الله اللبناني هو من نفّذ الهجوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

ويزيد اتهام نتانياهو الخشية من تصعيد عسكري إضافي في المنطقة، وخصوصا أن إسرائيل توعدت طهران مرارا بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وتُواصل حربها على حركة حماس بغزة وحزب الله بلبنان.

ومنذ صّعدت اسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر وتيرة غاراتها في لبنان، قتل ما لا يقل عن 1454 شخصا في لبنان بنيران اسرائيلية، بحسب تعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، بينما أرغم التصعيد أكثر من مليون شخص على ترك بيوتهم وفق السلطات. وسجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

– “أهوال تفوق الوصف” –

في قطاع غزة الفلسطيني، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وأكد في بيان أن قواته “قضت على العشرات من الإرهابيين خلال مواجهات عن قرب على الأرض وفي ضربات جوية”.

وفي بيت لاهيا بشمال القطاع السبت، قتل 73 شخصا على الأقل جرّاء قصف صاروخي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على مربّع سكني، بحسب ما اعلن الدفاع المدني الفلسطيني.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس جثثا مكفّنة في مستشفى كمال عدوان، أحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الحصيلة التي اوردتها السلطات في غزة “مبالغ فيها ولا تتوافق مع المعلومات الواردة (…) وأنواع الذخيرة الدقيقة التي تم استخدامها ودقة الاصابة”.

والسبت أيضا، أعلن الدفاع المدني مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وأورد الدفاع المدني أن قصفا على جباليا بشمال القطاع أسفر عن 33 قتيلا.

تتعرض جباليا منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر لهجوم جوّي وبرّي مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنّ حماس تعيد ترتيب صفوفها في هذه المنطقة.

في الأثناء، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا السبت أن الفلسطينيين يعانون “أهوالا تفوق الوصف” في شمال قطاع غزة.

وقالت “هُجّر عشرات آلاف الفلسطينيين قسرا. وبدأت الإمدادات الأساسية تنفد. وضُرِبت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى”.

في غضون ذلك، عرض الجيش الإسرائيلي السبت لقطات مصوّرة قال إنها تظهر الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس يحيى السنوار وعائلته في نفق بقطاع غزة قبل ساعات من شن الحركة الفلسطينية هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت حماس أكدت الجمعة أن مقتل السنوار الأربعاء بأيدي جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة “سيزيدها قوة وصلابة”.

وأكدت أيضا أنها لن تفرج عن الرهائن المحتجزين لديها قبل “وقف” الحرب.

تسبّب هجوم حماس قبل عام بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت الى مقتل ما لا يقل عن 42603 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور/شي-ح س/غ ر