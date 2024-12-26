إسرائيل تقصف أهدافا للحوثيين في اليمن ومقتل 3

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عدة أهداف في اليمن مرتبطة بجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران يوم الخميس بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وثلاثة موانئ على الساحل الغربي لليمن.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن شخصين قتلا في غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي، كما قتل شخص آخر في ميناء رأس عيسى، وأضافت أن 11 آخرين أصيبوا نتيجة الغارات الإسرائيلية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الحوثيين الذين أطلقوا مرارا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في هجمات قالوا إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.

وذكر الجيش الإسرائيل أنه ‬بالإضافة إلى استهداف بنى تحتية في موانئ الحديدة والصليف ورأس كثيب، تم قصف محطتي الكهرباء حزيز ورأس كثيب‭ في اليمن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجمات إن إسرائيل ستواصل مهمتها حتى اكتمالها، وأضاف “نحن عازمون على قطع الذراع الإرهابية لمحور إيران”.

وتعزز موقف نتنياهو في الداخل من خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان وتدمير معظم الأسلحة الاستراتيجية للجيش السوري.

وتسببت هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عام في تعطيل ممرات شحن دولية، مما أجبر الشركات على تعديل مسارات الرحلات إلى طرق أطول وأكثر تكلفة وبالتالي أثار مخاوف إزاء التضخم العالمي.

وأصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء إن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يجتمع يوم الاثنين بشأن هجمات الحوثيين على إسرائيل.

ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي يوم السبت من اعتراض صاروخ من اليمن سقط في منطقة تل أبيب-يافا، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا.