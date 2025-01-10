إسرائيل تقصف أهدافا للحوثيين في اليمن

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من كلودا طانيوس وتالا رمضان

دبي (رويترز) – قصفت طائرات إسرائيلية مقاتلة يوم الجمعة محطة كهرباء وميناءين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ردا على ضربات للحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت إسرائيل، وقالت وسائل إعلام موالية للجماعة اليمنية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحوثيين المدعومين من إيران “يدفعون وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا”.

وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي إن 13 ضربة جوية استهدفت محطة كهرباء حزيز المركزية في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت القناة في نبأ لها “إصابة ثلاثة مواطنين بينهم عامل في محطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان وتضرر عدد من المنازل نتيجة قصف العدوان لمحطة الكهرباء”.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في وقت سابق من يوم الجمعة إن الغارات الجوية على ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر استهدفت منشآت تخزين نفط بالقرب من أرصفة الشحن، لكن لم ترد تقارير عن أضرار لحقت بسفن تجارية.

وذكرت قناة المسيرة أن غارات جوية استهدفت رأس عيسى وأن ست ضربات أخرى استهدفت ميناء الحديدة الرئيسي، كما تعرضت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران لضربات جوية أيضا.

وأكد بيان عسكري إسرائيلي قصف الأهداف، قائلا إن محطة كهرباء حزيز كانت تمثل “مصدر طاقة مركزيا للنظام الإرهابي الحوثي في أنشطته العسكرية”. وأضاف أن الأهداف التي قُصفت هي أمثلة على “استغلال الحوثيين للبنية التحتية المدنية”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة أطلقت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية ثلاث طائرات مسيرة على تل أبيب وطائرات مسيرة أخرى وصواريخ على حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس. ترومان في البحر الأحمر.

ويطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ تجاه إسرائيل ويشنون هجمات على مسارات الشحن الدولي في المياه القريبة من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، دعما للفلسطينيين في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وترد إسرائيل بشن غارات جوية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفعل ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إن إسرائيل ما زالت في بداية حملتها ضد الحوثيين.