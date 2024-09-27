إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية في بيروت بغارات جوية كثيفة

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من جيمس ماكنزي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقر القيادة المركزي لجماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة في هجوم هز العاصمة اللبنانية وتسبب في تصاعد سحب دخان كثيفة فوق المدينة.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن سلسلة الغارات الجوية تسببت في تدمير أربعة مبان في الضاحية الجنوبية مع سقوط قتلى ومصابين، وهو ما يشكل تصعيدا كبيرا للصراع بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان بثه التلفزيون إن مقر القيادة المركزي كان متغلغلا بعمق في مناطق مدنية.

وأظهرت لقطات بثتها قناة المنار حفرة واحدة على الأقل مشتعلة في موقع الهجوم.

وقالت مصادر أمنية في لبنان إن الهجوم، وهو الأعنف في بيروت منذ ما يقرب من عام من الصراع بين حزب الله وإسرائيل، استهدف منطقة يتواجد فيها عادة كبار مسؤولي حزب الله.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية بيروت بعد وقت قصير من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة هجمات إسرائيل على الجماعة المدعومة من إيران في لبنان، وذلك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة وسط تلاشي الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكنه أن يحول دون اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وتفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل حاد هذا الأسبوع، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب مدمرة بين الطرفين.