إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد مساع أمريكية لهدنة

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بيروت (رويترز) – قال شهود من رويترز إن إسرائيل شنت سلسلة من الغارات الجوية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما أصدرت أوامر إخلاء للسكان، وذلك في أول قصف تشنه على المنطقة منذ أيام.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف منشآت وأصولا لحزب الله، الأمر الذي ظل يكرره على مدى تجاوز الشهر وهو يشن عشرات الغارات على الضاحية معقل الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.

وجاء القصف بعد جولة جديدة لم تؤت ثمارها من الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن إسرائيل ولبنان يتجهان نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن ما هو مطلوب لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي سيكون الأساس لإنهاء الصراع الحالي.

لكن الوقت ينفد أمام التوصل إلى حل قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وخيم التشاؤم على مسؤولين لبنانيين ومحللين بعدما أفادت تقارير بأن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لن يتوجه إلى بيروت من إسرائيل حيث كان يوم الخميس.

واحتدم الصراع في لبنان بشكل كبير خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2800 على مدى 12 شهرا معظمهم في الأسابيع الماضية.

وعبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الأربعاء عن أمله في الإعلان خلال أيام عن اتفاق مع إسرائيل لوقف إطلاق النار، وذلك في الوقت الذي نشرت فيه هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.