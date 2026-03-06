إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية وحزب الله يصدر تحذيرات بالإخلاء لإسرائيليين

من عبد العزيز بومزار وستيفن شير

بيروت/القدس 6 مارس آذار (رويترز) – شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الليل واليوم الجمعة، مما أدى إلى تدمير شوارع المدينة في تصعيد للصراع مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران أجبر عشرات الآلاف من اللبنانيين على النزوح من منازلهم.

وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لجميع سكان الضاحية الجنوبية المكتظة، وهي معقل لحزب الله، قبل الغارات الجوية التي أضاءت سماء الليل، وكانت قد دعت المدنيين في وقت سابق إلى إخلاء مناطق واسعة من جنوب وشرق لبنان وليس فقط المناطق القريبة من حدودها.

وكانت هذه أوسع أوامر إخلاء تصدرها إسرائيل في لبنان على الإطلاق، وأدت إلى نزوح جماعي قبل القصف الذي حول المباني إلى ركام ودمر واجهات المباني السكنية.

وقال جمال سيف الدين (43 عاما)، والذي نزح من الضاحية الجنوبية لبيروت وقضى ليلته دون مأوى بوسط العاصمة “نايمين هون بالطرقات شي نايم بسياراته شي نايم على الطريق شي على البحر يعني مشردين. هنة شردونا وطلعنا. هيدا بيقولونا مثل التشريد يعني… أنا بحياتي ما نمت نومة الأرض، هايك مجبر يعني ناما… على إنو غطا ما حدا جابا.. بكرة أو بعد بكرة”.

* قتال في الجنوب

أعلن حزب الله صباح اليوم الجمعة أنه يتصدى لتوغل بري إسرائيلي في الجنوب، مستهدفا تجمعا للآليات العسكرية قرب بلدة الخيام، وأصدر تحذيرات لسكان البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود بالإخلاء.

وانجر لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط يوم الاثنين، عندما فتح حزب الله النار على إسرائيل التي ردت بشن غارات جوية مكثفة ركزت بشكل كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الشيعية بعد 15 شهرا من اتفاق هدنة وضع نهاية لحرب 2024.

وقال مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لرويترز إن الهجمات الإسرائيلية على حزب الله ستستمر على الأرجح حتى لو انتهت حربها الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران.

وذكر مصدر أمني لبناني “الأمر يتعلق بالقضاء على حزب الله نهائيا”، مما ينذر باحتمال نشوب صراع طويل الأمد في البلاد، حيث لا يزال حزب الله، رغم تراجع قوته، قوة مؤثرة.

* إسرائيل تقول استهدفت منشآت لحزب الله

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن عدة موجات من الغارات الجوية استهدفت حزب الله في الضاحية الجنوبية، قصفت نحو 115 موقعا، من بينها مبان سكنية قال المسؤول إن الجماعة كانت تستخدمها كمقرات لها.

وأضاف أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت أيضا طرابلس في شمال لبنان وصور وصيدا والنبطية جنوبا وبعلبك شرقا. وأظهرت لقطات فيديو للجيش الإسرائيلي ما وصفه بغارات على مراكز قيادة ومنشآت أسلحة في لبنان.

ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من احتواء المباني التي استهدفتها إسرائيل على مراكز قيادة أو منشآت أسلحة.

واليوم الجمعة، أمر الجيش الإسرائيلي سكان أربع بلدات في سهل البقاع الشرقي بإخلاء منازلهم، في أحدث سلسلة من الأوامر التي وصفها مسؤول إغاثة دولي بأنها بلغت حدا غير مسبوق.

وقال عمران رضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان لرويترز “ما شهدناه في اليومين الماضيين هو برأيي أمر غير مسبوق من حيث كم التحذيرات وأوامر الإخلاء وردود الفعل، بل والذعر أيضا، الذي أحدثه كل هذا في لبنان”.

واندلع القتال ردا على الغارات الإسرائيلية الأمريكية على إيران قبل نحو أسبوع، والتي أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى حزب الله، وأشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

وحزب الله، جماعة شيعية أسسها الحرس الثوري الإيراني عام 1982، وأضعفتها إسرائيل بشدة خلال حرب 2024، وتعرضت لضغوط خلال العام الماضي لنزع سلاحها.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 123 شخصا قتلوا وأصيب 683 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية هذا الأسبوع. ولا تفرق إحصائيات وزارة الصحة بين المدنيين والمقاتلين.

وتفاقم الأوامر الإسرائيلية بإجلاء المدنيين من مناطق واسعة في جنوب لبنان وعدة بلدات شرقية والضاحية الجنوبية لبيروت بأكملها، معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من ديارهم خلال القتال في عامي 2023 و2024.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن نحو 100 ألف شخص نزحوا بالفعل إلى مراكز إيواء في لبنان. وقد يرتفع هذا التقدير بشكل حاد، إذ يبلغ عدد سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، التي طالبت إسرائيل بإخلائها بالكامل، مئات الآلاف.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أوامر الإخلاء الإسرائيلية قائلا إنها تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأرسلت إسرائيل دبابات وقوات إلى عمق جنوب لبنان شوهدت أمس الخميس وهي تتحرك في قرية مدمرة قرب الحدود، بينما كان الدخان يتصاعد في الأفق.

كما شوهد مئات الجنود الإسرائيليين أمس الخميس وهم يقيمون تحصينات على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي.

* حزب الله يأمر إسرائيليين بإخلاء منازلهم

طلب حزب الله في رسالة نشرها بالعبرية على قناته على تيليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة الإسرائيليين بإخلاء بلدات تقع ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الحدود.

وقال “لن تمر عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين وتدمير البنى التحتية المدنية وحملة التهجير التي ينفذها دون رد”.

وخلال القتال بين حزب الله وإسرائيل في 2024، جرى إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن كثيرين عادوا منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق وجود خطط لإجلائهم في الوقت الحالي.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في إسرائيل نتيجة هجمات حزب الله.

