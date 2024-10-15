إسرائيل تقصف بلدة بشمال لبنان ومجلس الأمن قلق بشأن اليونيفيل

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من أرتورن بوكاسوك ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – وسعت إسرائيل نطاق أهدافها خلال الحرب التي تشنها على جماعة حزب الله في لبنان يوم الاثنين، إذ نفذت غارة جوية في شمال البلاد يقول مسؤولو الصحة إنها أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.

وينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن على سهل البقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب، حيث أدت وقائع تتضمن القوات الإسرائيلية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى خلق حالة من التوتر.

وعبر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين عن قلقه الشديد بعد تعرض عدة مواقع لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان لإطلاق نار وسط اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وقال جوزيف طراد رئيس بلدية أيطو لرويترز إن الغارة على البلدة ذات الغالبية المسيحية في شمال لبنان أصابت منزلا تستأجره أسر نازحة. وقال وزارة الصحة اللبنانية إنه إلى جانب القتلى أصيب ثمانية آخرون في الهجوم.

وبحثت فرق الإنقاذ بين أكوام من الأنقاض يوم الاثنين، بينما شوهدت سيارات وأشجار محترقة متناثرة في موقع الهجوم.

وأمرت إسرائيل سكان 25 قرية أخرى بالإخلاء إلى مناطق شمال نهر الأولي الذي يتدفق على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارة لقاعدة عسكرية في وسط إسرائيل استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة يوم الأحد ما أدى لمقتل أربعة جنود، إن إسرائيل ستواصل مهاجمة الجماعة المدعومة من إيران “بلا رحمة في أي مكان في لبنان، حتى في بيروت”.

وفي وسط إسرائيل، هرع السكان إلى الملاجئ مع انطلاق صفارات الإنذار. وقال الجيش إنه تسنى اعتراض ثلاثة مقذوفات قادمة من لبنان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن نحو 115 قذيفة أطلقها حزب الله عبرت من لبنان إلى إسرائيل يوم الاثنين.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة.

وتصاعدت حدة الصراع بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، وتقول إسرائيل إن عملياتها في لبنان تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من سكانها الذين نزحوا من منازلهم في شمال إسرائيل.

وكثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة أيضا، حيث قال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت عشرة أشخاص على الأقل كانوا مصطفين للحصول على الطعام في جباليا.