إسرائيل تقصف دمشق مع احتدام الاشتباكات في جنوب سوريا

reuters_tickers

6دقائق

دمشق/القدس (رويترز) – هزت غارات جوية قوية دمشق يوم الأربعاء واستهدفت مجمع وزارة الدفاع بينما توعدت إسرائيل بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.

وسمع مراسلو رويترز أزيز طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة، وتشن سلسلة من الغارات المكثفة على وسط دمشق. وغطى الدخان المدينة، وتصاعد عمود كثيف فوق وزارة الدفاع.

ولم تعلق إسرائيل بعد على الغارات القوية التي وقعت بعد الظهر، والتي قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل شنتها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مدخل مجمع وزارة الدفاع السورية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل وقت قصير من وقوع الانفجارات الضخمة إن هناك “ضربات مؤلمة مقبلة”.

وقُتل عشرات الأشخاص هذا الأسبوع في أعمال عنف بمدينة السويداء في جنوب سوريا، حيث اندلعت مواجهات بين مقاتلين من الأقلية الدرزية وقوات الأمن الحكومية وأبناء العشائر البدوية، مما دفع إسرائيل إلى شن غارات متكررة بهدف معلن حماية الدروز.

قال أحد سكان مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية والذي تسنى التواصل معه عبر الهاتف “نحن محاصرون ونسمع صراخ المقاتلين… نحن خائفون للغاية”.

وسمع دوي إطلاق النار مصحوبا بأصوات انفجارات متفرقة في الخلفية.

وأضاف الرجل، الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام، “نحاول إبقاء الأطفال هادئين حتى لا يسمعنا أحد”.

وسلطت أعمال العنف الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الرئيس المؤقت أحمد الشرع، على الرغم من تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت يسعى فيه لإعادة توحيد سوريا وسط شكوك عميقة من الجماعات التي ترفض حكم الإسلاميين.

وجرى نشر قوات سورية بمحافظة السويداء يوم الاثنين للسيطرة على مواجهات بين مقاتلين دروز ومسلحين بدو لكن الأمر انتهى باشتباك قوات الأمن مع المقاتلين الدروز.

والدروز طائفة دينية ويسكنون في سوريا ولبنان وإسرائيل. وطالب دروز إسرائيل الجيش الإسرائيلي بحماية بني طائفتهم في سوريا.

وقال زعيم روحي درزي يوم الثلاثاء إن طائفته تتعرض لهجوم وحشي من قبل القوات الحكومية. وتُحمل الحكومة عصابات خارجة عن القانون مسؤولية العنف.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت مصادر أمنية من داخل وزارة الدفاع السورية لرويترز أن غارتين على الأقل بطائرات مُسيرة استهدفتا المبنى، وأن عسكريين كانوا يحتمون في الطابق السفلي. وذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية أن الهجوم أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه واصل أيضا قصف أهداف تابعة “للنظام السوري” في جنوب سوريا، بما في ذلك دبابات وشاحنات خفيفة مزودة برشاشات متجهة نحو السويداء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 169 شخصا قُتلوا في أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع. وقدرت مصادر أمنية عدد القتلى عند 300. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد على نحو مستقل.

*نداءات استغاثة

قال شاهد من رويترز إن عشرات الدروز الإسرائيليين اجتازوا السياج الحدودي يوم الأربعاء وانضموا لأبناء الطائفة على الجانب السوري، عقب دعوات في إسرائيل لمساعدة دروز سوريا. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على إعادة المدنيين الذين عبروا الحدود بأمان.

وقصفت إسرائيل سوريا مرارا إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وطالبت السلطات الجديدة بقيادة الإسلاميين بإبعاد قواتها عن جنوب سوريا. وتعهدت بحماية الدروز، وأرسلت قوات إسرائيلية إلى الأراضي السورية المجاورة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بيريك يوم الثلاثاء إن واشنطن على اتصال بجميع الأطراف “للسير نحو الهدوء والتكامل”. وكان بيرك أشاد بالحكام الجدد لسوريا وقال في مايو أيار إن السلام ممكن بين سوريا وإسرائيل.

وقال موقع السويداء24 المحلي للأنباء إن مدينة السويداء والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ودعت وزارة الدفاع سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم.

وقال مراسل لرويترز يوم الثلاثاء إنه شاهد قوات حكومية تنهب وتحرق منازل وتسرق سيارات وأثاثا في السويداء. وأطلع رجل المراسل على جثة شقيقه الذي أُصيب برصاصة في رأسه داخل منزلهم.

وأكد بيان للحكومة السورية يوم الأربعاء أن المسؤولين عن الفوضى في السويداء سيُحاسبون. وشدد البيان على التزام الحكومة بحماية حقوق سكان السويداء.

وتعهد الشرع مرارا بحماية الأقليات.