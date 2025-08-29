إسرائيل تقصف ضواحي مدينة غزة مع تسارع التوغل العسكري

القدس (رويترز) – صعد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حول مدينة غزة يوم الجمعة منهيا توقفا مؤقتا لإطلاق النار هناك كان يسمح بتسليم المساعدات، في الوقت الذي أعلن فيه عن استعادة جثة إيلان فايس الذي كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اختطفته رهينة.

وتمضي إسرائيل قدما في خطتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة بأكمله، بدءا بمدينة غزة، بهدف تدمير حماس بعد ما يقرب من 23 شهرا من اندلاع الحرب، في حين تواجه استنكارا عالميا بسبب الجوع في القطاع المحاصر.

وقال الجيش الإسرائيلي “التوقف التكتيكي المحلي في النشاط العسكري لن ينطبق على منطقة مدينة غزة التي تشكل منطقة قتال خطيرة”.

وتصاعدت حدة الهجوم على مدينة غزة تدريجيا خلال الأسبوع المنصرم، وقالت إسرائيل إن على المدنيين المغادرة إلى جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش يعمل بكثافة كبيرة على مشارف مدينة غزة، مضيفا أنه سوف يعمق الضربات مع مواصلة الهجوم.

وأعلنت إسرائيل عن توقف تكتيكي لإطلاق النار لمدة 10 ساعات يوميا في أجزاء بالقطاع وفتح ممرات مساعدات جديدة في أواخر يوليو تموز، بعد القيود الشديدة التي دامت لشهور على عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إذ أثارت صور الأطفال المصابين بالهزال انتقادات دولية.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، أنه رصد ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها. ورفضت إسرائيل هذا الاستنتاج.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن خمسة أشخاص بينهم طفلان توفوا بسبب سوء التغذية والجوع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات لهذا السبب إلى 322 منذ بدء الحرب.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن النيران الإسرائيلية قتلت 48 شخصا في أنحاء القطاع المحاصر يوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز صفا من الجثث الملفوفة في أكياس بيضاء خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة صباح الجمعة، بينما وقف أقارب القتلى يبكون بجوار الجثث. واحتضن رجل جثة حجمها صغير ويده تغطي وجهه.

وتساءلت منال سحويل وهي من أقارب القتلى عن سبب استهدافهم قائلة “ماذا فعلوا وهم نائمون؟ ماذا فعل طفل في الثالثة من عمره؟”

بدأت أحدث حرب في القطاع بهجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية عثرت على جثة فايس بالإضافة إلى مقتنيات تعود لشخص آخر لم يُسمح بعد بنشر اسمه.

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن فايس قُتل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، واختطفه مقاتلو حماس من منزله. وأضاف المسؤول أن وفاته تأكدت في الثالث من ديسمبر كانون الأول 2023.

وقتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة أكثر من 63 ألفا معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

(تغطية صحفية لي لي باير من القدس ونضال المغربي من القاهرة – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)