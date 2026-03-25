إسرائيل تقصف طهران وترامب يعلن عن مفاوضات لإنهاء الحرب

القاهرة/واشنطن 25 مارس آذار (رويترز) – ذكر الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل شنت غارات على العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع ورود تقارير عن إرسال خطة من 15 نقطة إلى طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تيليجرام إنه شن موجة من الهجمات استهدفت البنية التحتية في أنحاء طهران.

وذكرت شبكة أخبار الطلبة شبه الرسمية في إيران أن الهجمات استهدفت منطقة سكنية في المدينة، حيث بدأ رجال الإنقاذ عمليات بحث بين الأنقاض.

وقالت الكويت والسعودية اليوم الأربعاء إنهما تصدتا لهجمات جديدة بطائرات مسيرة، دون أن تحددا الجهة التي انطلقت منها الهجمات.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي، ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع “خسائر في الأرواح”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه أطلق موجة جديدة من الهجمات على مواقع داخل إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب وكريات شمونة، إضافة إلى قواعد أمريكية في الكويت والأردن والبحرين.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تجري “مفاوضات” لإنهاء الحرب، التي أودت بالفعل بحياة الآلاف وتسببت في أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، مما أدى إلى نقص عالمي في الوقود واضطراب الأسواق.

وارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر، وأنها أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لمناقشتها، ما عزز الآمال في استئناف صادرات النفط من الخليج.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع “الأشخاص المناسبين” في إيران لإنهاء الأعمال القتالية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

من جانبه، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يوم الاثنين هذه التقارير ووصفها بأنها “أخبار كاذبة.”

* خطة من 15 نقطة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر لمناقشة الخطة.

وأكد مصدر مطلع أن الولايات المتحدة أرسلت خطة إلى إيران، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطة تشمل تفكيك برنامج إيران النووي ووقف دعم الجماعات المتحالفة مع طهران مثل جماعة حزب الله في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على إيران في 28 فبراير شباط بعد إعلانهما عدم إحراز تقدم كاف في المحادثات الرامية إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، على عكس تصريح سلطنة عمان، التي كانت تقوم بدور الوسيط، بتحقيق تقدم ملحوظ.

وشنت إيران منذ ذلك الحين هجمات على دول تستضيف قواعد أمريكية وقصفت البنية التحتية للطاقة في الخليج وأغلقت فعليا مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وأظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز أمس الثلاثاء أن إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور “السفن غير المعادية” مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية.

وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20 بالمئة من النفط والغاز في العالم، إلى أسوأ أزمة في إمدادات الطاقة في التاريخ وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل حركة الطيران العالمية.

* باكستان تعرض استضافة محادثات بين أمريكا وإيران

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الثلاثاء إنه مستعد لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وذلك بعد يوم من إعلان ترامب إرجاء تنفيذ تهديداته بقصف محطات الطاقة الإيرانية عقب ما وصفها بأنها محادثات “بناءة”.

وترتبط باكستان بعلاقات طويلة الأمد بالجمهورية الإسلامية المجاورة، كما أنها تعمل على توطيد علاقاتها مع ترامب.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بإجراء مفاوضات، قال مصدران مطلعان لرويترز أمس الثلاثاء إن من المتوقع أن ترسل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، إحدى فرق النخبة، إلى الشرق الأوسط، مما يزيد من حجم التعزيزات العسكرية الضخمة للولايات المتحدة.

وستنضم هذه القوات إلى 50 ألف جندي أمريكي موجودين بالفعل في المنطقة، وستسرع من وتيرة التعزيزات العسكرية الأمريكية الضخمة هناك، مما يؤجج المخاوف من إطالة أمد الصراع.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)