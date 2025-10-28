إسرائيل تقصف غزة جوا بعد توجيه نتنياهو بشن “هجمات قوية” عليها

من نضال المغربي ومعيان لوبيل

القدس/القاهرة (رويترز) – نفذت طائرات إسرائيلية غارات على مدينة غزة يوم الثلاثاء بعد أن اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني وإصداره أمرا للجيش الإسرائيلي بتنفيذ “هجمات قوية”.

وذكر شهود ووسائل إعلام تابعة لحماس أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال القطاع. وقال الدفاع المدني في القطاع إن شخصين على الأقل قتلا فيما أصيب أربعة آخرون بعد شن غارة إسرائيلية على مبنى سكني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن على الغارات، التي تعد أحدث حلقة من العنف في وقف إطلاق نار هش مستمر منذ ثلاثة أسابيع.

وجاءت الغارات في أعقاب إصدار مكتب نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن رئيس الوزراء وجه بشن غارات على الفور.

ولم يوضح البيان سبب هذه الغارات، لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل القطاع.

وأضاف المسؤول “يمثل هذا الهجوم انتهاكا صارخا آخر لوقف إطلاق النار”.

ودخل وقف إطلاق النار، الذي تدعمه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، لينهي حربا استمرت عامين والتي اندلعت عقب هجمات شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأدت إلى تدمير القطاع الساحلي.

وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب انتهاكات.

* نتنياهو يتهم حماس بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهم نتنياهو حماس في وقت سابق من يوم الثلاثاء بانتهاك وقف إطلاق النار بتسليم رفات لا يعود لأي من الرهائن المتبقين في إطار عملية إعادة جثث الرهائن إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو إن الرفات الذي سلمته حماس يوم الاثنين يعود إلى الإسرائيلي أوفير تسرفاتي الذي قُتل في هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وكانت القوات الإسرائيلية استعادت أجزاء من رفات تسرفاتي بالفعل خلال الحرب.

وقالت حماس في البداية إنها ستسلم إلى إسرائيل يوم الثلاثاء رفات رهينة عُثر عليه داخل نفق في قطاع غزة. إلا أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت لاحق أنها ستؤجل عملية تسليم الرفات المقررة بسبب ما وصفتها بأنها “خروقات” من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وذكرت حماس أنها ملتزمة بشروط وقف إطلاق النار وأن نتنياهو يبحث عن ذرائع للتراجع عن التزامات إسرائيل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس عن جميع الرهائن الأحياء مقابل إطلاق سراح نحو ألفي سجين ومحتجز فلسطيني، منهم فلسطينيون احتجزوا خلال الحرب، في حين تراجعت القوات الإسرائيلية وأوقفت هجومها.

* البحث عن جثث الرهائن

وافقت حماس أيضا على تسليم جثامين جميع الرهائن التي لم يتم انتشالها بعد لكنها قالت إن الأمر سيستغرق وقتا لتحديد أماكن الجثث وانتشالها. وتقول إسرائيل إن بوسع حماس الوصول بسهولة إلى معظم الرفات.

وأصبحت هذه القضية إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار الذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يراقبه عن كثب.

وتسارعت وتيرة عمليات البحث عن رفات الرهائن خلال الأيام القليلة الماضية منذ وصول آليات ثقيلة من مصر. وتعمل اليوم جرافات في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفي الشمال في النصيرات، وسط انتشار مقاتلين من حماس.

ويُعتقد أن بعض الجثث موجودة في شبكة الأنفاق التي حفرتها حماس تحت سطح الأرض في غزة.

وقال شهود في خان يونس إن فرقا مصرية، بالتعاون مع مسلحي حماس، حفرت حفرا عميقة بالقرب من مدينة حمد السكنية، الممولة من قطر والواقعة غرب خان يونس، للوصول إلى فتحات الأنفاق.

وأظهرت صور التقطتها رويترز حفرة يصل عمقها إلى نحو 12 مترا تحت سطح الأرض، مع وجود رجال من حركة حماس في قاع الحفرة بجوار فتحة نفق فيما يبدو أنها عملية بحث عن جثث بداخله.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 68 ألف فلسطيني على الأقل تأكد مقتلهم في الغارات الإسرائيلية وإن آلافا آخرين في عداد المفقودين. وشنت إسرائيل الحرب بعد أن اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل وقتلوا بحسب إحصاءات إسرائيلية 1200 شخص واقتادوا 251 رهينة إلى غزة.

نهى زكريا ومحمد أيسم ومحمد علي فرج وحاتم علي