إسرائيل تقصف لبنان وتقول إنها أحبطت مؤامرة اغتيالات

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – قصفت إسرائيل جنوب لبنان يوم الخميس وقالت إنها أحبطت مؤامرة اغتيالات مدعومة من إيران، غداة انفجارات أجهزة اتصال لاسلكي محمولة لجماعة حزب الله اللبنانية في أعقاب انفجارات أجهزة اتصال لاسلكي (بيجر)، مما قد يؤدي لاندفاع العدوين اللدودين في اتجاه الحرب.

وأحدثت الهجمات المتطورة على معدات الاتصال التي تستخدمها جماعة حزب الله المدعومة من إيران فوضى في لبنان، ويتزايد النظر إليها على أنها تنذر بالعودة إلى حرب شاملة كالتي خاضتها إسرائيل والجماعة آخر مرة قبل 18 عاما.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكي محمولة يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله يوم الأربعاء في أنحاء جنوب لبنان في أكثر أيام البلاد دموية منذ اندلاع القتال عبر الحدود بين مقاتلي الجماعة وإسرائيل بالتوازي مع حرب غزة قبل نحو عام.

وفي اليوم السابق، انفجرت في وقت واحد مئات من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) التي يستخدمها حزب الله للتهرب من مراقبة الهواتف المحمولة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان، وإصابة ما يقرب من 3000.

ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن مصادر أمنية متعددة قالت إن جهاز مخابراتها (الموساد) هو الذي نفذها.

وقالت أجهزة أمن إسرائيلية يوم الخميس إنها ألقت القبض الشهر الماضي على مواطن إسرائيلي للاشتباه في تورطه في مخطط اغتيالات مدعوم من إيران. وأضافت أنه رجل أعمال له علاقات في تركيا وحضر اجتماعين على الأقل في إيران لمناقشة إمكانية اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع يوآف جالانت أو رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت).

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن طائراته ومدفعيته قصفت عدة أهداف في جنوب لبنان.

وقال الجيش إن الضربات الجوية أصابت أهدافا لحزب الله في شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منشأة تخزين أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة الخيام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا بنيران صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، لكن لم يصدر تأكيد رسمي.

وقال الجيش إن حزب الله أطلق أمس الأربعاء نحو 20 قذيفة على إسرائيل، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي معظمها دون التسبب في أي إصابات.