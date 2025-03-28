إسرائيل تقصف مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت

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من ليلى بسام وجنى شقير وتالا رمضان

(رويترز) – قال مراسل رويترز إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية عنيفة على مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة في أول قصف مكثف للمنطقة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في نوفمبر تشرين الثاني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة لتخزين الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الضربة التي سمع دويها في أنحاء بيروت وتسببت في تصاعد أعمدة الدخان جاءت عقب أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان حي الحدث وثلاث ضربات تحذيرية أصغر بطائرات مسيرة على المبنى.

وأفاد مراسلو رويترز في المنطقة بأن أمر الإخلاء أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة فسارعوا للفرار سيرا على الأقدام، بينما ازدحمت شوارع المنطقة.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، للقصف الإسرائيلي العام الماضي مما أسفر عن مقتل العديد من قادة الجماعة، بمن فيهم أمينها العام حسن نصر الله في غارة جوية في سبتمبر أيلول.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، كان من المفترض أن تبعد جماعة حزب الله أسلحتها عن جنوب لبنان وأن تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من المنطقة وأن ينشر الجيش اللبناني قوات فيها.

لكن الهدنة باتت مهددة بعد إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان في 22 مارس آذار وصاروخين صباح يوم الجمعة.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجوم قائلا إن غياب الأمن في منطقة الجليل يعني “غياب الأمن في بيروت أيضا”.

وتعهد وزراء إسرائيليون بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في المناطق الحدودية عندما بدأ حزب الله قصف المنطقة في 2023.

لكن مع نشر المزيد من الوحدات الإسرائيلية في غزة حيث انهار أيضا وقف إطلاق نار منفصل، لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لأي تدخل أوسع.

ونفت جماعة حزب الله أي صلة لها بالهجومين. ولم تعلن أي جماعة أخرى مسؤوليتها.

لكن بيان إسرائيل الذي أكد تنفيذ غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قال إن إطلاق الصاروخين صباح يوم الجمعة “يعد انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا مباشرا لمواطني دولة إسرائيل”.

وأضاف أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أيضا أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان يوم الجمعة بعد اعتراض صاروخ.

وتعهدت إسرائيل بالرد بقوة على أي تهديد لأمنها، مما أثار مخاوف من استئناف صراع العام الماضي الذي تسبب في نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص في لبنان ودمر مساحات واسعة بجنوب البلاد.

وفي بيان مكتوب قال الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال زيارته لباريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لوضع حد “لهذه الاعتداءات وإرغام إسرائيل على التزام الاتفاق كما لبنان ملتزم به”.

وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان جانين هينيس بلاسخارت إن تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية يوم الجمعة “مثير للقلق”.

وأضافت في بيان “العودة إلى صراع أوسع نطاقا في لبنان ستكون مدمرة للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنبها بأي ثمن”.