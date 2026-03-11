إسرائيل تقصف مبنى سكنيا في بيروت يتسبب في نزوح 700 ألف شخص

reuters_tickers

5دقائق

بيروت/القدس 11 مارس آذار (رويترز) – قالت السلطات اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في وسط بيروت اليوم الأربعاء، في توسيع لنطاق الهجمات الإسرائيلية على العاصمة خارج الضاحية الجنوبية التي تتعرض لغارات عنيفة مستمرة.

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بعد أن فتحت الجماعة النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار ردا على مقتل الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتقول السلطات اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما يقرب من 600 وأجبرت 700 ألف على النزوح.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإرسال تعزيزات إلى منطقة الحدود مع لبنان، بما في ذلك لواء جولاني من قوات النخبة.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن مقاتلي حزب الله يستعدون لاجتياح إسرائيلي محتمل لجنوب لبنان بالكامل.

* “الخوف ما بينوصف”

أظهرت لقطات مصورة أضرارا جسيمة في طابقين من المبنى السكني في حي عائشة بكار، ودخانا يتصاعد من المبنى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أربعة أصيبوا في الغارة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الغارات.

وعبرت بسيمة رمضان التي تسكن في البناية المقابلة من الشارع وأيقظها القصف الجوي حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش) عن فزعها وقالت “الصوت ما بينوصف.. الخوف ما بينوصف.. يعني بيكفي بقى بيكفي بيكفي .. الكابوس هيدا متى بده يخلص؟ ما بقى فينا نتحمل”.

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني في قلب بيروت خلال أربعة أيام. واستهدفت غارة إسرائيلية فجر يوم الأحد فندقا في منطقة الروشة المطلة على البحر. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت خمسة أعضاء كبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وواصلت إسرائيل شن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية خلال الليل. وأمر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية، ذات الأغلبية الشيعية، بالمغادرة إلى جانب سكان منطقة واسعة من جنوب لبنان وأجزاء من الشرق. وكل تلك المناطق يمتع فيها حزب الله بنفوذ أمني وسياسي.

* “خايفة بدي أرجع بلدي”

يقبع أكثر من 100 ألف لبناني في مراكز إيواء منظمة، بينما يقيم آخرون مع الأصدقاء أو العائلة أو في الشوارع.

وبعد نزوحها من قريتها بجنوب لبنان، قالت مريم رضا (73 عاما) إنها أنفقت 110 دولارات لقضاء ليلة واحدة في فندق، ثم قضت ثلاث ليال أخرى نائمة على التراب تحت جسر في بيروت.

وأضافت مريم، التي قضت الليالي القليلة الماضية في مدرسة جرى تحويلها إلى مأوى في بيروت “خايفة بدي أرجع بلدي، خايفة على حالي، هون فيه قصف وهون فيه قصف، محتارة والله وين روح… بهدلة وجوع”.

بعد أن أعلنت السلطات اللبنانية أمس الثلاثاء أن عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية وصل 570 منذ الثاني من مارس آذار، قالت وزارة الصحة إن ضربات إسرائيلية قتلت سبعة في سهل البقاع صباح اليوم الأربعاء وسبعة آخرين في الجنوب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف مئات الأهداف التابعة لحزب الله منذ الثاني من مارس آذار وشن غارات جوية على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده نفذوا غارات في جنوب لبنان اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية قتلت عددا من المسلحين في جنوب لبنان، دون تحديد عدد القتلى أو مكان وقوع الهجوم أو سبب استخدام القوة القاتلة.

كما أرسل الجيش الإسرائيلي مزيدا من الجنود إلى جنوب لبنان، حيث تمركزت بعض قواته منذ عام 2024، وأقام ما وصفه بمواقع دفاعية متقدمة للتصدي لخطر هجمات حزب الله على شمال إسرائيل.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن مقاتلي حزب الله متمركزون في قرى في جنوب لبنان، بما في ذلك المناطق المحيطة بخمسة مواقع عسكرية إسرائيلية في الجنوب.

(شاركت في التغطية مايا الجبيلي وتوم بيري وخليل العشاوي من بيروت وجون أيرش من باريس وستيفن شير من القدس- إعداد دعاء محمد وسلمى نجم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)