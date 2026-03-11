إسرائيل تقصف مبنى سكنيا في بيروت

من عبد العزيز بومزار وإميلي ماضي وجنى شقير

بيروت 11 مارس آذار (رويترز) – قالت السلطات اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في وسط بيروت اليوم الأربعاء، في توسيع لنطاق الهجمات الإسرائيلية على العاصمة خارج الضاحية الجنوبية التي تتعرض لغارات عنيفة مستمرة.

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بعد أن فتحت الجماعة النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار ردا على قتل الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتقول السلطات اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية قتلت ما يقرب من 600 وأجبرت 700 ألف على النزوح.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإرسال تعزيزات إلى منطقة الحدود مع لبنان، بما في ذلك لواء جولاني من قوات النخبة.

وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن مقاتلي حزب الله يستعدون لاجتياح اسرائيل محتمل لجنوب لبنان بالكامل.

* “الخوف ما بينوصف”

أظهرت لقطات مصورة أضرارا جسيمة في طابقين من المبنى السكني في حي عائشة بكار، ودخانا يتصاعد من المبنى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أربعة أصيبوا في الغارة.

وعبرت بسيمة رمضان التي تسكن في البناية المقابلة من الشارع وأيقظها الانفجار حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش) عن فزعها وقالت “الصوت ما بينوصف.. الخوف ما بينوصف.. يعني بيكفي بقى بيكفي بيكفي .. الكابوس هيدا متى بده يخلص؟ ما بقى فينا نتحمل”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني في قلب بيروت خلال أربعة أيام. واستهدفت غارة إسرائيلية فجر يوم الأحد فندقا في منطقة الروشة المطلة على البحر. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت خمسة أعضاء كبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وواصلت إسرائيل شن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية خلال الليل. وأمر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية، ذات الأغلبية الشيعية، بالمغادرة إلى جانب سكان منطقة واسعة من جنوب لبنان وأجزاء من الشرق. وكل تلك المناطق يمتع فيها حزب الله بنفوذ أمني وسياسي.

* مساعدات إنسانية

بعد أن أعلنت السلطات اللبنانية أمس الثلاثاء أن عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية وصل 570، قالت وزارة الصحة إن ضربات إسرائيلية قتلت سبعة في سهل البقاع صباح اليوم الأربعاء وسبعة آخرين في الجنوب.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 700 ألف نزحوا في لبنان، أي أكثر من عُشر السكان. ويقيم نحو مئة ألف حاليا في مراكز إيواء بينما لجأ آخرون إلى أصدقاء أو أقارب أو افترشوا الشوارع.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية حجمها 60 طنا للبنان.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف مئات الأهداف التابعة لحزب الله منذ الثاني من مارس آذار وشن غارات جوية على الجنوب والضاحية الجنوبية وسهل البقاع.

كما أرسل الجيش الإسرائيلي مزيدا من الجنود إلى جنوب لبنان، حيث تمركزت بعض قواته منذ عام 2024، وأقام ما وصفه بمواقع دفاعية متقدمة للتصدي لخطر هجمات حزب الله على شمال إسرائيل.

(شاركت في التغطية مايا الجبيلي وتوم بيري من بيروت وجون أيرش من باريس – إعداد دعاء محمد وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)