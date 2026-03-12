إسرائيل تقصف مبنى في وسط بيروت

بيروت 12 مارس آذار (رويترز) – شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت مبنى في وسط بيروت اليوم الخميس، وأمرت سكان منطقة أخرى في جنوب لبنان بالإخلاء، في تصعيد لهجومها على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

واستهدفت الغارة الجوية التي وقعت حوالي الساعة 5:30 مساء (15:30 بتوقيت جرينتش) مبنى في حي الباشورة، على بعد كيلومتر واحد تقريبا من السراي الكبير وهو مقر الحكومة اللبنانية في وسط بيروت.

وقبل الغارة، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للسكان يخبرهم بأنهم قريبون من منشأة تابعة لحزب الله يعتزم استهدافها.

وشنت إسرائيل في الأسبوع الماضي هجوما جويا وبريا ضد جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، التي شنت هجمات على إسرائيل في الثاني من مارس آذار قائلة إنها تهدف إلى الانتقام لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل كل يوم منذ ذلك الحين، بما في ذلك أكبر وابل من الصواريخ في وقت متأخر من أمس الأربعاء، مما أدى إلى شن غارات إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت إسرائيل جنوب البلاد وشرقها والضاحية الجنوبية لبيروت مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. وأمرت بإخلاء جماعي في المناطق نفسها، مما دفع أكثر من 800 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش تلقى تعليمات بتوسيع عملياته في لبنان.

وأضاف في اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين “وعدنا المجتمعات المحلية في الشمال بالهدوء والأمن، وهذا بالضبط ما سنحققه”.

(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من القدس – إعداد أحمد هشام للنشرة وشيرين عبد العزيز العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )