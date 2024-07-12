إسرائيل تقصف مدينة غزة في أحد أعنف أسابيع الحرب

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من نضال المغربي وداوود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – أمطرت إسرائيل مدينة غزة بوابل من القنابل خلال هذا الأسبوع الذي وصفه السكان بأنه لا يقل ضراوة عن أشرس معارك الحرب، في وقت قال فيه قيادي من حركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس إن أحدث جولات محادثات السلام انتهت دون التوصل إلى شيء.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ عشرة أشهر في حرب دمرت القطاع وأودت بحسب السلطات الصحية بحياة أكثر من 38 ألف فلسطيني.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية يوم الخميس عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مدينة غزة و19 في بقية القطاع غزة، وفقا للسلطات. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن جثث ما لا يقل عن 30 فلسطينيا قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية متناثرة على طرق يتعذر الوصول إليها في مدينة غزة.

وانتهت الجولة الأحدث من محادثات السلام دون التوصل إلى اتفاق، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتقديم مطالب تتعارض مع الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه واشنطن. ولم يكشف نتنياهو عن تلك المطالب.

وقالت حماس في بيان “لم نبلَغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات”.

وفي واشنطن قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إنه يتعين الانتهاء من تفاصيل عديدة للتوصل إلى اتفاق.

وفي بيانها، اتهمت حماس بمواصلة “سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة”.

ومع تعثر محادثات السلام، يرزح سكان مدينة غزة تحت وطأة القصف العنيف.

وضمت مدينة غزة أكثر من ربع سكان القطاع قبل الحرب. وتعرضت المدينة إلى حد بعيد للدمار في أواخر 2023، لكن مئات الآلاف من الفلسطينيين عادوا إلى أطلال منازلهم وسط الدمار والأنقاض لكن الجيش الإسرائيلي يأمرهم الآن بإخلاء المنطقة من جديد. لكن كثيرا منهم يقولون إنهم لن يرحلوا.

وقال محمد علي (30 عاما) عبر رسائل نصية “بنموت ولا بننزح على الجنوب، إحنا تحملنا المجاعة والقنابل تسع شهور وعنا استعداد نستشهد هنا”.

وقال علي الذي نزحت عائلته أكثر من مرة داخل المدينة إنهم يعانون من نقص الغذاء والمياه والأدوية.

وتابع “الاحتلال بيقصف مدينة غزة وكأنه الحرب بتبدأ من جديد. بنتأمل إنهم يوصلوا لاتفاق وقف إطلاق نار، بس إذا ما صار بيكون أمر الله”.

وعلى الرغم من إصدار الجيش أوامر يوم الأربعاء لسكان مدينة غزة باستخدام ممرين “آمنين” للتوجه صوب جنوب القطاع، رفض العديد من السكان الانصياع لتلك الأوامر. ونشر بعضهم وسما على وسائل التواصل الاجتماعي يرفض المغادرة (لن نرحل#).

وردا على طلب رويترز للتعليق على عملياته في مدينة غزة قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل على تفكيك قدرات حماس، وإنه “يلتزم بالقانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

وأضاف أن الأمر نفسه لا ينطبق على حماس.