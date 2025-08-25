The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل تقصف مستشفى في غزة ومقتل 15 شخصا على الأقل بينهم صحفيون

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن إسرائيل استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة بغارتين يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم يعمل لرويترز.

وأضاف المسؤولون أن المصور حسام المصري، أحد الصحفيين وهو متعاقد مع رويترز، قتل في الغارة الأولى، وأن المصور حاتم خالد، وهو أيضا متعاقد مع رويترز، أصيب في غارة ثانية.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بخصوص الغارات.

أفاد شهود بأن الغارة الثانية وقعت بعد أن هرع عمال الإنقاذ والصحفيون وأشخاص آخرون إلى موقع الهجوم الأول. وأظهرت لقطات رويترز توقف بثها المباشر من المستشفى، الذي كان يتولاه المصري، فجأة لحظة الهجوم الأول.

وأعلن مسؤولو الصحة في غزة أسماء الصحفيين الثلاثة الآخرين وهم مريم أبو دقة ومحمد سلامة ومعاذ أبو طه. وأضافوا أن أحد عمال الإنقاذ كان من بين القتلى.

وتشير بيانات نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مقتل أكثر من 240 صحفيا فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود رضا مراد وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية