إسرائيل تقصف مستشفى في غزة ومقتل 15 شخصا على الأقل بينهم صحفيون

(رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن إسرائيل استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة بغارتين يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم يعمل لرويترز.

وأضاف المسؤولون أن المصور حسام المصري، أحد الصحفيين وهو متعاقد مع رويترز، قتل في الغارة الأولى، وأن المصور حاتم خالد، وهو أيضا متعاقد مع رويترز، أصيب في غارة ثانية.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بخصوص الغارات.

أفاد شهود بأن الغارة الثانية وقعت بعد أن هرع عمال الإنقاذ والصحفيون وأشخاص آخرون إلى موقع الهجوم الأول. وأظهرت لقطات رويترز توقف بثها المباشر من المستشفى، الذي كان يتولاه المصري، فجأة لحظة الهجوم الأول.

وأعلن مسؤولو الصحة في غزة أسماء الصحفيين الثلاثة الآخرين وهم مريم أبو دقة ومحمد سلامة ومعاذ أبو طه. وأضافوا أن أحد عمال الإنقاذ كان من بين القتلى.

وتشير بيانات نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى مقتل أكثر من 240 صحفيا فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود رضا مراد وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)