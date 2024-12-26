إسرائيل تقصف مطار صنعاء وموانئ ومحطات طاقة في اليمن

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عدة أهداف في اليمن مرتبطة بجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران يوم الخميس بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وثلاثة موانئ على الساحل الغربي لليمن.

وأضاف الجيش أن من بين الأهداف محطتي الطاقة حزيز ورأس كثيب‭‭ ‬‬بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى في موانئ الحديدة والصليف ورأس كثيب.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الحوثيين الذين أطلقوا مرارا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في هجمات قالوا إنها تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين بأن شخصين قتلا في غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي، كما قتل شخص آخر في ميناء رأس عيسى.

وأضافت أن 11 آخرين أصيبوا نتيجة الغارات الإسرائيلية..

وتسببت هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عام في تعطيل ممرات شحن دولية، مما أجبر الشركات على تعديل مسارات الرحلات إلى طرق أطول وأكثر تكلفة وبالتالي أثار مخاوف إزاء التضخم العالمي.

وأصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء إن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يجتمع يوم الاثنين بشأن هجمات الحوثيين على إسرائيل.

وفشل الجيش الإسرائيلي يوم السبت في اعتراض صاروخ من اليمن سقط في منطقة تل أبيب-يافا، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا.