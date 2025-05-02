إسرائيل تقصف هدفا قريبا من القصر الرئاسي بدمشق في رسالة للنظام السوري

reuters_tickers

5دقائق

دمشق (رويترز) – قصفت إسرائيل هدفا قريبا من القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، في أوضح إشارة حتى الآن على عدائها للسلطات السورية التي يقودها إسلاميون وعلى استعدادها لتصعيد العمل العسكري بذريعة حماية الأقلية الدرزية في سوريا.

وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا منذ أن أطاحت المعارضة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، وقصفت مناطق في جميع أنحاء البلاد وأدخلت قوات برية إلى الجنوب الغربي ودعت إلى بقاء سوريا دولة لامركزية ومعزولة.

وبنت إسرائيل موقفها استنادا إلى تشككها في الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي كان قائد أحد فروع تنظيم القاعدة، وعلى رغبتها في حماية الأقلية الدرزية التي لها أتباع في لبنان وإسرائيل أيضا.

وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة‭ ‬إنه قصف المنطقة “المجاورة” لقصر الشرع في دمشق، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

ولم تدل السلطات السورية بأي تعليق حتى الآن، كما لم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وقال مسؤول سوري لرويترز إن الهدف يبعد مئة متر تقريبا إلى الشرق من محيط القصر.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس “هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز”.

وجاء القصف بعد أعمال عنف طائفية وقعت هذا الأسبوع باشتباكات بين مسلحين دروز وسنة في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بسبب تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد والذي اشتبه مسلحون سنة في أن أحد أفراد الأقلية الدرزية هو من سجله.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 24 شخصا في بلدات محيطة بدمشق، ودفعت إسرائيل إلى شن “ضربة تحذيرية” مبدئية في بلدة على مشارف العاصمة أسفرت عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن السورية.

وامتدت الاشتباكات جنوبا يوم الخميس إلى محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

* محادثات لتهدئة الأجواء

التقى زعماء الطائفة الدرزية ومسؤولون حكوميون سوريون في السويداء في وقت متأخر من أمس في محاولة لتهدئة التوتر. وقالوا في بيان ختامي إن سكان السويداء سيحمون محافظتهم ضمن قوى الأمن الداخلي السورية ويرفضون التقسيم أو الانفصال.

وتفرض اشتباكات هذا الأسبوع أحدث تحد للشرع الذي تعهد مرارا بتوحيد كل القوى المسلحة السورية تحت هيكل واحد وحكم البلاد بطريقة لا تستثني أحدا.

لكن حوادث العنف الطائفي، ومن بينها مقتل مئات العلويين في مارس آذار، زادت من مخاوف الأقليات إزاء الإسلاميين الذين يهيمنون على سوريا حاليا واستدعت تنديدات من قوى عالمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس “أعمال العنف الأخيرة والخطاب التحريضي الذي يستهدف أبناء الطائفة الدرزية في سوريا أمر مستهجن وغير مقبول”.

وأضافت في بيان “ندعو إلى حكومة مستقبلية تمثل كل فئات الشعب وتحمي جميع الطوائف السورية، ومن بينها الأقليات العرقية والدينية، وتدمجها”.

وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تعترف بأي كيان باعتباره حكومة شرعية لسوريا، ولن تقوم بتطبيع العلاقات إلا بناء على تصرفات “السلطات المؤقتة”.

ومن شروط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل حكومة سورية شاملة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الصارمة. وقدمت سوريا ردا مكتوبا على المطالب الأمريكية الشهر الماضي.

وتوجد أقلية درزية صغيرة في إسرائيل، كما يعيش حوالي 24 ألف درزي في هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها معظم الدول أو الأمم المتحدة.