إسرائيل تقصف وسط بيروت والرئيس الإيراني يتوعد بالرد على أي هجوم

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من تيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس تحذيرات لأكثر من 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء على الفور في وقت تواصل فيه إسرائيل توغلها البري هناك إثر تكبدها أكبر خسارة في يوم واحد خلال عام من الاشتباكات مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وشملت تحذيرات الإخلاء بلدة النبطية وهي عاصمة محافظة بنفس الاسم بما يشير إلى أن عملية إسرائيلية جديدة لإضعاف حزب الله باتت وشيكة.

وأرسلت إسرائيل، التي تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ عام تقريبا في قطاع غزة، قواتها إلى جنوب لبنان بعد تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مدى أسبوعين في تصعيد يخاطر بجر الولايات المتحدة وإيران إلى الحرب.

وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وهي معقل لحزب الله، دوت ثلاثة انفجارات يوم الخميس وتصاعدت أعمدة كبيرة من الدخان بعد ضربات إسرائيلية عنيفة.

وفي ذات الوقت، قال حزب الله إنه فجر عبوة ناسفة في قوات إسرائيلية تسللت لقرية في جنوب لبنان.

وليلة الخميس، قصفت إسرائيل وسط بيروت في هجوم قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه أسقط تسعة قتلى.

كما قال الجيش اللبناني يوم الخميس إن أحد جنوده قتل جراء استهداف إسرائيل لموقع عسكري في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان، مضيفا أن جنوده ردوا على مصدر النيران.

وذكر الجيش في وقت سابق يوم الخميس أن جنديا قٌتل وأٌصيب آخر نتيجة “اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة – مرجعيون”.

وذكر شهود من رويترز أنهم سمعوا دوي انفجار هائل. وقال مصدر أمني إن الانفجار استهدف مبنى في منطقة الباشورة بوسط بيروت قرب البرلمان مما يجعل منه الهجوم الإسرائيلي الأقرب لقلب العاصمة اللبنانية.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت على منصة إكس يوم الخميس “ليلة أخرى بلا نوم في بيروت. أحصي الانفجارات التي تهز المدينة. لا توجد صفارات إنذار. لا نعرف ما يخبئه المستقبل. كل ما ينتظرنا هو حالة من الغموض. القلق والخوف حاضران في كل مكان”.

وذكرت الهيئة الصحية الإسلامية المرتبطة بحزب الله في بيان أن سبعة من موظفيها قتلوا في الضربة على بيروت من بينهم مسعفان. وقالت إسرائيل إنها نفذت ضربة جوية “دقيقة” على بيروت.

كما قالت إسرائيل إنها قتلت 15 من عناصر حزب الله في ضربة على مبنى بلدية بيت جبيل في جنوب لبنان حيث كانوا يديرون عمليات.

وذكر مسؤولون أمنيون لبنانيون أن ما يزيد على عشرة صواريخ أصابت أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت حيث قُتل أمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي، وسُمع دوي انفجارات قوية.

وقالت إسرائيل يوم الأربعاء إن ثمانية جنود قتلوا في معارك برية في جنوب لبنان.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الدفع بقوات برية إلى جنوب لبنان، تبحث إسرائيل أيضا خياراتها في الرد على إيران.