إسرائيل تقصف وسط بيروت والضاحية الجنوبية بعد أول إنذارات لمناطق داخل المدينة

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بيروت (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية لرويترز أن إسرائيل بدأت تنفيذ سلسلة غارات على وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء يوم الثلاثاء، بعد صدور أول إنذارات إخلاء على الإطلاق لأربع مناطق داخل المدينة ذاتها وقبل ساعات من إعلان متوقع عن وقف إطلاق النار.

وكانت إنذارات الإخلاء التي نشرها المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة التواصل الاجتماعي إكس لأبنية محددة في أحياء راس بيروت والمزرعة ومصيطبة وزقاق البلاط.

ودعا أدرعي السكان إلى الابتعاد لمسافة 50 مترا عن تلك الأبنية واصفا إياها بأنها “منشآت تابعة لحزب الله” وقال إن إسرائيل ستقصف الطوابق المحددة التي تقع فيها “البنى الإرهابية المحددة”.

وذكرت المصادر الأمنية أن الغارات الأولى استهدفت زقاق البلاط والمزرعة. ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها سترد على أي غارة على وسط بيروت بشن هجمات على تل أبيب.

ونفذت إسرائيل في وقت سابق يوم الثلاثاء غارة على منطقة النويري المكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية دون إصدار إنذار بالإخلاء. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الغارة.

وشنت إسرائيل بعد ذلك بدقائق ما لا يقل عن عشر غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وبدأتها بعد نحو 30 دقيقة من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء 20 موقعا في المنطقة، في أكبر تحذير من نوعه حتى الآن.

وفي أثناء تنفيذ الغارات، قال أدرعي إن القوات الجوية تنفذ هجوما واسع النطاق على أهداف لحزب الله في جميع أنحاء المدينة.