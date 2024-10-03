إسرائيل تقصف وسط بيروت وتقتل 6 على الأقل

reuters_tickers

4دقائق

من تيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – من تيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 15 من مقاتلي جماعة حزب الله في جنوب لبنان يوم الخميس وقصف بيروت بعد أن تكبدت قواته أكبر خسارة في يوم واحد على جبهة لبنان خلال عام من الاشتباكات مع الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت إسرائيل إنها قتلت عناصر حزب الله في ضربة على مبنى بلدية بيت جبيل في جنوب لبنان حيث كانوا يديرون عمليات.

وذكرت الهيئة الصحية الإسلامية المرتبطة بحزب الله في بيان أن سبعة من موظفيها قتلوا في الضربة على بيروت من بينهم مسعفان.

وقالت إسرائيل إنها نفذت ضربة جوية دقيقة على بيروت. وذكر شهود من رويترز أنهم سمعوا دوي انفجار هائل. وقال مصدر أمني إن الانفجار استهدف مبنى في منطقة الباشورة بوسط بيروت قرب البرلمان مما يجعل منه الهجوم الإسرائيلي الأقرب لقلب العاصمة اللبنانية.

وذكر مسؤولو صحة لبنانيون أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب سبعة آخرون. وأظهرت صورة متداولة على مجموعات بتطبيق واتساب، لم يتسن لرويترز التحقق منها، مبنى وقد لحقت به أضرار شديدة فيما تشتعل النيران بطابقه الأول.

وقالت جماعة حزب الله في بيان إنها تصدت يوم الخميس لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية.

وجاء في البيان “تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية”.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت على منصة إكس يوم الخميس “ليلة أخرى بلا نوم في بيروت. أحصي الانفجارات التي تهز المدينة. لا توجد صفارات إنذار. لا نعرف ما يخبئه المستقبل. كل ما ينتظرنا هو حالة من الغموض. القلق والخوف حاضران في كل مكان”.

وبعد يوم من الهجوم الذي شنته إيران بأكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، قالت إسرائيل يوم الأربعاء إن ثمانية جنود قُتلوا في معارك برية في جنوب لبنان.

وقالت إيران يوم الأربعاء إن وابل الصواريخ، وهو أكبر هجوم لها على إسرائيل، انتهى إلا إذا وقعت المزيد من الاستفزازات لكن إسرائيل والولايات المتحدة توعدتا برد قاس.

ودعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى بذل جهود حثيثة لوقف “العدوان” الإسرائيلي على لبنان، وقال إن السلام لن يحل في الشرق الأوسط إلا بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف في قمة حوار التعاون الآسيوي أن ما يحدث في المنطقة هو “إبادة جماعية”، وأن قطر حذرت دائما من “إفلات إسرائيل من العقاب”.

وفي كلمة خلال القمة، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من مغبة “الصمت” في مواجهة “الحروب التي تشعلها” إسرائيل.

وقال “أي نوع من الهجوم العسكري أو العمل الإرهابي أو تجاوز خطوطنا الحمراء سيقابل برد حاسم من قواتنا المسلحة”.

وذكر مسؤولون أمنيون لبنانيون أن ثلاثة صواريخ أصابت أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت حيث قُتل أمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي، وسُمع دوي انفجارات قوية.