إسرائيل تقصف وسط غزة والقتال يحتدم في رفح

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من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في وسط غزة يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل في منطقة مخيم النصيرات، بينما احتدم القتال مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مدينة رفح بجنوب القطاع حيث أفاد مسؤولون في القطاع الطبي بمقتل خمسة آخرين.

ومع دخول الحرب شهرها العاشر، كثفت إسرائيل عمليات القصف جوا وبالدبابات على وسط غزة في الأسبوع الماضي مما أدى إلى مقتل العشرات. وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي قصف عشرات المنازل هناك خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مسؤولون بالقطاع الطبي الفلسطيني إن ثمانية أشخاص قتلوا في ضربتين جويتين إسرائيليتين منفصلتين على منزلين في النصيرات في وقت سابق من يوم الجمعة.

وذكر سكان أنهم سمعوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية يوم الجمعة في وسط وغرب رفح. وتقول إسرائيل إنها تهدف إلى تفكيك آخر كتائب الجناح المسلح لحركة حماس في المدينة.

وقال مسعفون إن خمسة أشخاص قتلوا في القصف الإسرائيلي ونقلت جثثهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس القريبة.

وأفاد سكان بأن المواصي، وهي منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية كان الجيش الإسرائيلي يحث النازحين الفلسطينيين على التوجه إليها، أصبحت غير آمنة بسبب الهجمات الإسرائيلية القاتلة.

وقالت عزيزة سليمان عمار التي قتل زوجها “مفيش مأوى، مفيش إلنا مكان، بيتي راح، جوزي راح، هما قالوا لنا المواصي آمنة، جينا على منطقة الأمان، أي أمان؟ مفيش مكان في غزة أمان”.

وأضافت “قالوا لنا روحوا على المواصي في خان يونس، إحنا جينا نيابة على كلامهم، لحقونا في الخيام، اتفضل ادخل على الخيام كلها شظايا… شو ذنبنا إحنا هو الله كتب علينا الغلب والتعب والشقا”.

* عدد القتلى يتصاعد

تؤوي منطقة المواصي الواقعة على الأطراف الغربية لمدينة خان يونس مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا إلى المنطقة بعد أن أعلنت إسرائيل أنها منطقة آمنة.

وقالت إسرائيل إن الهجمات “استندت إلى معلومات استخباراتية” واستهدفت قيادات من المسلحين بعد اتخاذ خطوات لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين وهو ادعاء يصفه الفلسطينيون بالكذب.

وفاجأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القوات الإسرائيلية في المنطقة المحيطة برفح بزيارته، وأخبرهم بأن الضغط العسكري يقترن بالمطالبة بإعادة 120 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة يحقق نتائج.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه قال “هذا الضغط المزدوج لا يؤخر اتفاق (وقف إطلاق النار)، بل يدفعه قدما”.

وفشلت حتى الآن جهود لوقف إطلاق النار بوساطة قطر ومصر وبدعم من الولايات المتحدة بسبب خلافات بين الأطراف المتحاربة التي تتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن المأزق.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن قتل مسلحو الحركة 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتقول السلطات الصحية في غزة إن 38848 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجوم الانتقامي الإسرائيلي منذ ذلك الحين.

وقالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها قضت على نصف قيادة الجناح العسكري لحركة حماس وقتلت أو أسرت نحو 14 ألف مقاتل منذ بداية الحرب.

وتقول إسرائيل إن 326 من جنودها قتلوا في غزة.

ولم تعلن حماس عن أعداد الضحايا في صفوفها وقالت إن إسرائيل تبالغ لترسم صورة نصر زائف.