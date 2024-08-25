إسرائيل تقول إنها أحبطت “جزءا كبيرا” من هجوم حزب الله الأحد

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أعلنت إسرائيل الأحد أنها أحبطت “جزءا كبيرا من الهجوم” الذي شنّه حزب الله على أراضيها ردّا على اغتيال القائد العسكري الكبير في الحزب فؤاد شكر، بينما أكّد حزب الله أنه “أنجز” المرحلة الأولى من هجومه.

وقتل ثلاثة أشخاص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة. وأعلن حزب الله أنه استهدف بالمسيرات والصواريخ ثكنات ومواقع إسرائيلية في شمال إسرائيل وفي هضبة الجولان المحتلة.

وأكدت الولايات المتحدة على الفور أنها “ستواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، بينما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ”القيام بكل شيء” لاستعادة الأمن في شمال الدولة العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قامت نحو 100 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، باستهداف وتدمير آلاف المنصات التابعة لحزب الله الإرهابي والتي تم وضعها وزرعها في جنوب لبنان”، مضيفا أنها “كانت موجهة نحو شمال إسرائيل وبعضها نحو وسط البلاد”.

وأكد المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني لصحافيين أن حزب الله “أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه شمال إسرائيل”، معظمها بعد بدء إسرائيل هجومها، وفق قوله.

وتابع أن هذا “كان جزءا من هجوم أكبر تمّ التخطيط له وتمكننا من إحباط جزء كبير منه هذا الصباح”، من دون أن يحدّد أهداف حزب الله.

وقال “ما زلنا في مرحلة تقييم للوضع في أعقاب الهجوم. (…) لا يزال هناك إطلاق نار”، موضحا “لكن يمكنني أن أقول لكم إن الضرر كان بسيطا. (…) أضرار بسيطة للغاية”.

في المقابل، أعلن حزب الله “إنجاز” هجومه على إسرائيل “لهذا اليوم”، والذي أدرجه في إطار “ردّ أولي” على مقتل شكر في 30 تموز/يوليو في غارة إسرائيلية.

وقال الحزب في بيان “تمّ إطلاق جميع المسيّرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأٌنجزت”.

وأضاف “إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به.. وتعطيله لهجوم المقاومة هي ادعاءات فارغة”.

وكان حزب الله أعلن بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ) بدء “هجوم جوي بعدد كبير من المسيّرات نحو العمق الصهيوني وفي اتجاه هدف عسكري نوعي”.

وأكد “استهداف ثكنات ومواقع إسرائيلية” بالصواريخ “تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان”، مشيرا الى أن المسيرات “عبرت كما هو مقرر”، وأنه أطلق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا.

وأعلن الحزب أن أمينه العام حسن نصرلله سيلقي كلمة “حول التطورات الأخيرة” عند السادسة مساء (15,00 ت غ).

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق واسعة في الجنوب، بعضها بعيد نسبيا عن الحدود.

وأحصت الوكالة “نحو أربعين غارة” إسرائيلية في محافظة النبطية، طاولت في معظمها “مناطق حرجية ومفتوحة”.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص أحدهم جراء غارة إسرائيلية استهدفت “سيارة في بلدة الخيام”، واثنان آخران في قصف على على بلدة الطيري، من دون تحديد ما إذا كانوا مقاتلين أو مدنيين.

ونعت حركة أمل، حليفة حزب الله، أحد عناصرها من الخيام “أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب”.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكنّ منسوب التوتر ارتفع في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل شكر الذي تلاه بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت الى إسرائيل. وتوعّدت طهران وحزب الله بالردّ على مقتلهما.

ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل، قتل 605 أشخاص في لبنان، بينهم 391 مقاتلا من حزب الله و131 مدنيا.

وفي الجانب الإسرائيلي، أحصت السلطات مقتل 23 جنديا و26 مدنيا، بينهم 12 في الجولان السوري المحتل.

– حال الطوارئ –

ودعا مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان مشترك “الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد”.

شدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد اجتماع حكومي طارئ، على ضرورة “وقف العدوان الإسرائيلي أولا”.

من جهته، ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح الأحد اجتماعا للمجلس الأمني الوزاري المصغّر. وقال، وفق بيان نشره مكتبه، “نحن مصممون على القيام بكل شيء لحماية بلادنا وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، ومواصلة اتباع قاعدة بسيطة: من يؤذينا، نؤذيه”.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حال الطوارئ لمدة 48 ساعة.

وأفاد مطار بن غوريون في تل أبيب الأحد باستئناف حركة الملاحة بعدما أعلن أن رحلات الصباح ستتأخر وأن الرحلات الواصلة سيُعاد توجيهها إلى مطارات أخرى.

إلا أن شركات طيران أعلنت وقف رحلاتها المقرّرة اليوم الى مطاري بن غوريون في إسرائيل ورفيق الحريري الدولي في بيروت، ومن بينها الاتحاد الإماراتية.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية وقف رحلاتها الى بيروت.

وفي الوقت ذاته الذي أعلنت فيه إسرائيل بدء هجومها على جنوب لبنان، أكّدت الولايات المتحدة التي كانت قد عززت انتشارها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، جاهزيتها لدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت في بيان إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن “يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين”، مضيفا “سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الاقليمي”.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها “مستعدة لدعم” الدولة العبرية.

هنّا المتمردون اليمنيون الأحد حزب الله على “هجومه الكبير والشجاع”، مؤكدين أن “الردّ اليمني آت آت حتماً والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك”، في إشارة الى توعّدهم بالردّ على قصف إسرائيل لميناء الحديدة اليمني الشهر الماضي.

– مفاوضات –

ويأتي هذا التصعيد في يوم يتوقع أن تتواصل فيه المفاوضات في القاهرة بوساطة أميركية ومصرية وقطرية بين إسرائيل وحماس في محاولة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة.

وأكدت واشنطن الجمعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” وليام بيرنز وصل الى القاهرة للمشاركة في المباحثات.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد إن قرار إرسال وفد الى القاهرة سيؤخذ لاحقا اليوم.

وقال قيادي في حركة حماس لفرانس برس السبت إن الحركة سترسل وفدا الى القاهرة اليوم، وإن قيادة حماس “قرّرت أن المرجعية التي يتمّ الاستناد اليها هي خطة 2 تموز/يوليو التي وافقت عليها حماس”، في إشارة الى المقترح الذي أعلنه جو بايدن في 31 أيار/مايو، وأعلنت حماس قبوله مطلع تموز/يوليو.

وينص المقترح على هدنة مدتها ستة أسابيع يرافقها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة وإطلاق سراح رهائن خطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل الذي تسبب باندلاع الحرب، ثم مرحلة ثانية تنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

في المقابل، أكّد مكتب نتانياهو هذا الأسبوع تمسكه بتحقيق “كل أهداف الحرب” قبل وقف النار، معتبرا أن “هذا يتطلّب تأمين الحدود الجنوبية” للقطاع مع مصر، في إشارة الى تمسّك إسرائيل بإبقاء قوات في غزة، خصوصا عند الشريط الحدودي بين القطاع ومصر المعروف بـ”محور فيلادلفيا”.

وقال مصدر مصري مطلع على المفاوضات السبت إن جولة الأحد “مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على نتانياهو”.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل ثلاثة جنود احتياط في وسط القطاع، ليرتفع إلى 338 عدد قتلاه منذ دخوله قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40334 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

بور/رض/كام