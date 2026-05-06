إسرائيل تقول إنها استهدفت قائد قوة الرضوان في حزب الله

6 مايو أيار (رويترز) – ذكر بيان إسرائيلي اليوم الأربعاء أن الجيش شن غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله، مستهدفا قائد قوة الرضوان التابعة للحزب.

وتُعد الغارة هي الأولى التي تستهدف الضاحية منذ وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان، على الرغم من استمرار الأعمال القتالية في جنوب لبنان.

وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس “عناصر قوة الرضوان، بقيادة هذا القائد، مسؤولون عن إطلاق النار على المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي”.

(تغطية صحفية ليلى بسام وبيشا ماجد – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )