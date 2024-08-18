إسرائيل تقول إنها تحقق في إساءة معاملة سجين فلسطيني

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد إن إسرائيل تجري “تحقيقا قويا” مع جنود يشتبه في أنهم اعتدوا جنسيا على سجين فلسطيني وأكدت التزامها باحترام المعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء.

ونددت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب يوم الجمعة بما وصفته بأنه حالة “مروعة بشكل خاص” تعرض فيها سجين فلسطيني‭‭ ‬‬لما قيل إنه اعتداء جنسي على أيدي جنود إسرائيليين، وقالت إن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن الادعاء العام طلب وضع الجنود المتهمين بإساءة معاملة سجين فلسطيني رهن الإقامة الجبرية بالمنازل حتى يوم الخميس المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود متهمون بالاعتداء جنسيا على عضو في وحدة نخبة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.

وقالت الوزارة “لا تزال إسرائيل ثابتة على التزامها بسيادة القانون والمعاملة الإنسانية لجميع المعتقلين، مع فتح السلطات الإسرائيلية تحقيقات بصورة منهجية في جميع الادعاءات المتعلقة بممارسة العنف مهما كان نوعه”.

وتقول الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير متعددة عن اتهامات بتعذيب فلسطينيين محتجزين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شن مسلحون بقيادة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل تسبب في مقتل نحو 1200 شخص بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.