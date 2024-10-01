إسرائيل تقول إنها تستهدف معاقل حزب الله بتوغلها البري في لبنان

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من جيمس ماكنزي ومايا الجبيلي وتيمور أزهري

القدس/بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل إن وحدات من قوات المظلات والقوات الخاصة نفذت هجمات داخل لبنان يوم الثلاثاء في إطار توغل بري “محدد الهدف”، بينما قالت جماعة حزب الله إنها أطلقت وابلا من الصواريخ في إسرائيل، بما في ذلك على مقر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) على مشارف تل أبيب.

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي يوم الثلاثاء أن العملية البرية، التي تنفذها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وبدأت ليلا، محدودة ولم تمتد إلا لمسافة قصيرة عبر الحدود، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات في جنوب لبنان منذ أشهر، وكشفت عن أنفاق ومخابئ أسلحة لحزب الله أسفل منازل وعن خطط للجماعة اللبنانية لشن هجمات.

وقال إن العشرات من هذه العمليات كشفت عن خطط لحزب الله لدخول إسرائيل وتنفيذ هجوم على غرار ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي والذي أشعل فتيل الصراعات الحالية.

وأوضح هاجاري أن النتائج والأدلة التي تم اكتشافها خلال العمليات سيتم تقديمها إلى المجتمع الدولي، وعرض خرائط ومقاطع مصورة التقطتها كاميرات مثبتة على أجساد الجنود.

ولم يعلق حزب الله على تصريحاته.