إسرائيل تقول إنها تسعى لإيصال المساعدات لغزة قبل مهلة حددتها أمريكا مع استمرار القتال

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه سلم مئات من الطرود الغذائية إلى مناطق معزولة في شمال غزة مع احتدام القتال قبل انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة لإسرائيل من أجل إيصال مزيد من المساعدات للقطاع الفلسطيني وإلا ستواجه خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال مسعفون فلسطينيون إن 37 شخصا على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال ليل الاثنين وحتى يوم الثلاثاء من بينهم عشرة أشخاص قُتلوا في منزل في بيت حانون واثنان آخران في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود إسرائيليين قُتلوا في شمال غزة.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قتلت غارة إسرائيلية 11 فلسطينيا في رفح، بحسب ما قاله مسعفون. وأسفرت غارة على منزل في ضاحية الصبرة بمدينة غزة عن مقتل أحد قادة حماس في المدينة، وليد عويضة، وحفيدته. ولا يزال ثلاثة أشخاص آخرين، بمن فيهم زوجته، تحت الأنقاض.

وتفرض القوات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر حصارا على الطرف الشمالي من قطاع غزة في حملة يقول الجيش إنها تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم في المنطقة المحيطة ببلدة جباليا.

ويقول الجيش إنه قتل أو اعتقل مئات المقاتلين، لكن إسرائيل تواجه ضغوطا دولية متزايدة بشأن الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه المدنيون الذين انقطعت عنهم المساعدات إلى حد كبير منذ أسابيع.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة “بدأنا نلاحظ حالات مقلقة من سوء التغذية عند الأطفال والكبار أيضا، ونحن بالكاد نستطيع أن نوفر وجبة واحدة في اليوم للعاملين في المستشفى وذلك في ظل نقص شديد في الغذاء والمستلزمات الطبية”.

وأضاف “نحن نفقد في كل يوم عددا من المرضى والجرحي الذين يموتون جراء عدم وجود رعاية ومقدرات متخصصة”.

ومن المتوقع أن تقيم الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها هذا الأسبوع ما إذا كانت إسرائيل قد قامت بما يكفي لتلبية طلبات دعت إليها الشهر الماضي لتدفق مزيد من المساعدات إلى غزة التي أصبحت حاليا أرضا قاحلة بعد أكثر من عام من الحرب.

وحذرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي العالمي الأسبوع الماضي من وجود احتمال قوي بقرب وقوع مجاعة في مناطق معينة من شمال غزة وهو زعم رفضته إسرائيل.

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن ومدتها 30 يوما، سارعت السلطات الإسرائيلية إلى تلبية بعض المطالب الأمريكية لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان قد تم القيام بما يكفي لتلبية المتطلبات الأمريكية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه فتح معبرا خامسا إلى غزة وهو أحد المطالب الأمريكية وهو ما قال إنه سيعزز انتقال الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى إلى وسط وجنوب غزة.

وأضاف أن مئات من طرود الغذاء وآلافا من لترات المياه تم تسليمها قبل يوم واحد إلى مراكز التوزيع للمدنيين في منطقة بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة.

وقال إن 741 شاحنة من المساعدات دخلت شمال غزة عبر معبر إيريز منذ أكتوبر تشرين الأول، وتم إجلاء 244 مريضا لتلقي العلاج.

لكن منظمات إغاثة دولية قالت إن هذا الجهد أقل من المطلوب بينما فاقمت العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة الأوضاع.