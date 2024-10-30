إسرائيل تقول إنها ستحرص على دخول المساعدات لغزة رغم حظر الأونروا

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الأربعاء إنها ستحرص على التأكد من وصول المساعدات إلى داخل غزة على الرغم من القانون الجديد الذي أقرته هذا الأسبوع والذي يحظر على السلطات إجراء أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية “إسرائيل ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وبضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال المنظمات الدولية التي بلا أنشطة إرهابية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها الكثير”.