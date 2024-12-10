إسرائيل تقول إنها ستفرض “منطقة دفاع خالصة” في جنوب سوريا

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من جيمس ماكنزي وسليمان الخالدي

القدس/دمشق (رويترز) – أمرت إسرائيل قواتها بإنشاء “منطقة دفاع خالصة” في جنوب سوريا والتي سيتم فرضها بدون وجود إسرائيلي دائم في الوقت الذي تشدد فيه قبضتها على طول الخط الفاصل بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، حسبما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ولم يخض في تفاصيل، لكنه قال إن المنطقة “ستمنع تأسيس إرهاب وتنظيمه في سوريا” بعد الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد التي أنهت أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته.

وقال كاتس عقب زيارة لقاعدة بحرية في ميناء حيفا بشمال إسرائيل “لن نسمح بذلك، لن نسمح بالتهديدات لدولة إسرائيل”.

وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري إن القوات الإسرائيلية بقيت في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الأراضي السورية التي أنشئت بعد حرب 1973 بالإضافة إلى “بضع نقاط إضافية”.

لكنه نفى أن تكون القوات قد توغلت في الأراضي السورية بشكل كبير خارج المنطقة العازلة، بعد أن قالت مصادر سورية إن التوغل امتد إلى مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني في إفادة صحفية إن قوات الجيش الإسرائيلي “لا تتقدم باتجاه دمشق. لا نفعل هذا ولا نسعى إليه بأي شكل من الأشكال”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية نفذت ما يصل إلى 250 طلعة حيث ضربت طائرات حربية سلسلة من الأهداف في جميع أنحاء سوريا منذ مطلع الأسبوع.

وتهدف العملية، التي يبدو أنها واحدة من أكبر العمليات منذ سنوات، إلى ضمان عدم وقوع المعدات العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والأسلحة الكيميائية، في أيدي المعارضين المسلحين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “ليس لدينا نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكننا نعتزم بوضوح القيام بما يلزم لضمان أمننا”.

وأضاف “لقد أذنت لسلاح الجو بقصف القدرات العسكرية الاستراتيجية التي تركها الجيش السوري، حتى لا تقع في أيدي الجهاديين”.

وبالإضافة إلى الضربات الجوية، قال كاتس إن إسرائيل دمرت الأسطول السوري في عملية مساء الاثنين قالت شركة الأمن البريطانية (أمبري) إنها استهدفت ست سفن على الأقل في ميناء اللاذقية السوري.