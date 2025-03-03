إسرائيل تقول إنها شنت غارات على مستودعات أسلحة في القرداحة السورية

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عمان (رويترز) – قالت القوات الإسرائيلية في منشور على قناتها على تيليجرام إنها ضربت يوم الاثنين موقعا عسكريا كانت تستخدمه الحكومة السورية السابقة لتخزين الأسلحة في القرداحة بجبال محافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا.

وقالت مصادر سورية إن الغارات استهدفت ثلاثة مواقع سابقة للجيش السوري ومحطة رادار شمالي المدينة ومستودع أسلحة ومرسى بالقرب من ميناء طرطوس السوري على البحر المتوسط.

وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أيضا وقوع الضربات في محيط طرطوس، وقالت إنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية مكثفة على قواعد عسكرية سورية بما في ذلك في اللاذقية بعد الإطاحة ببشار الأسد، كما حركت قواتها داخل منطقة منزوعة السلاح خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.