إسرائيل تقول إنها عثرت على جثث مجهولة الهوية في غزة

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ريهوبوث بيتش (ديلاوير) (رويترز) – قالت إسرائيل إنها عثرت على عدد من الجثث في غزة أثناء القتال، وإن جيشها ينفذ عملية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها والتي سوف تستغرق عدة ساعات.

وطالبت المواطنين بعدم نشر الشائعات حول هوية الجثث.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن موظفيه على اتصال بالإسرائيليين وأكدوا أنهم عثروا على جثث في غزة. لكنه لم يكن متأكدا من العدد الدقيق للجثث، وأضاف أنه لا يستطيع تحديد هوية الجثث في الوقت الحالي.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان يوم السبت إن 40691 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 94060 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

اندلعت الحرب عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين رهائن، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

واندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية في مدينة جنين. ونفذت مئات القوات الإسرائيلية مداهمات منذ الأربعاء في واحدة من أكبر عملياتها في الضفة الغربية منذ شهور.

وقال بايدن، في حديثه للصحفيين في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، إنه “لا يزال متفائلا” بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع.

وقال “أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق. حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.

وأضاف بايدن “نعتقد أننا قادرون على إتمام الاتفاق، لقد قالوا جميعا إنهم متفقون على المبادئ”.