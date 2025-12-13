إسرائيل تقول إنها قتلت القيادي بحماس رائد سعد في غارة بغزة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة/القدس 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رائد سعد، أحد مدبري هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، في غارة على سيارة في مدينة غزة اليوم السبت.

وتلك هي أكبر عملية اغتيال لشخصية بارزة في حماس منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن استهداف سعد جاء ردا على هجوم شنته حماس بعبوة ناسفة أصابت جنديين في وقت سابق اليوم.

وذكرت السلطات الصحية في غزة إن خمسة قتلوا في الهجوم على مدينة غزة، في حين أصيب 25 على الأقل. ولم يرد تأكيد حتى الآن من حماس أو المسعفين بأن سعد بين القتلى.

* حماس: الهجوم انتهاك لوقف إطلاق النار

وصف مسؤول عسكري إسرائيلي سعد بأنه رئيس قوة تصنيع الأسلحة في حماس.

وقال المسؤول “في الأشهر القليلة الماضية، عمل على إعادة بناء قدرات حماس وتصنيع الأسلحة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

ووصفت مصادر في حماس سعد بأنه الرجل الثاني في قيادة الجناح المسلح للحركة بعد عز الدين الحداد.

وقالت المصادر إن سعد كان يرأس كتيبة حماس في مدينة غزة، وهي إحدى أكبر كتائب الحركة وأفضلها تسليحا.

ونددت حماس في بيان بالهجوم واعتبرته انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها لم تذكر ما إذا كان سعد أصيب أم لا، ولم تهدد بالانتقام.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم بقيادة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة للهجوم أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 70700 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وأتاح وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر تشرين الأول لمئات الآلاف من الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة التي حولتها الحرب إلى أنقاض. وسحبت إسرائيل قواتها من مواقعها في المدينة، وزادت تدفقات المساعدات.

لكن العنف لم يتوقف تماما. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 386 شخصا على الأقل في غارات على غزة منذ الهدنة. وتقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، كما هاجمت عشرات المقاتلين.

(تغطية صحفية نضال المغربي ومنة علاء الدين ومعيان لوبيل وإميلي روز – إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية)