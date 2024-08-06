إسرائيل تقول إنها قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في غزة خلال 24 ساعة

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن قواته قتلت 45 مسلحا فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد اشتباكات عنيفة قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها دمرت خلالها ناقلتي جند مدرعتين في كمين بالقرب من مدينة رفح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المسؤول عن أنشطة التهريب في حماس كان من بين القتلى وأن مصرعه أثّر بصورة كبيرة على قدرة الحركة على جلب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القطاع المحاصر.

وقال مسعفون إن غارات جوية قتلت خمسة فلسطينيين في مخيم البريج بوسط قطاع غزة يوم الثلاثاء بينما قُتل اثنان آخران في غارة جوية منفصلة على رفح القريبة من الحدود المصرية.

ولم تعلن حماس حصيلة القتلى بين صفوفها.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إن مقاتليها دمروا ناقلتي جند إسرائيليتين في كمين شرقي رفح حيث وردت أنباء عن اشتباكات عنيفة مستمرة منذ أسابيع.

ولم يرد تأكيد من الجيش الإسرائيلي.

وبعد مرور عشرة أشهر على اندلاع الحرب في قطاع غزة، تواجه إسرائيل تهديدات على عدة جبهات في وقت تستعد فيه لهجوم محتمل من جهة الشمال من إيران وجماعة حزب الله المدعومة من طهران.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن هجمات إسرائيلية قتلت 30 فلسطينيا على الأقل وأصابت 66 آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وفي الضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية أيضا ثمانية أشخاص على الأقل يوم الثلاثاء وخلال الليل.

* قصف بالدبابات

بدأ مقاتلون بقيادة حماس حرب غزة العام الماضي عندما اجتاحوا بلدات في جنوب إسرائيل حول القطاع في هجوم مباغت أسفر، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي واحتجاز نحو 250 رهينة.

وردا على ذلك شنت إسرائيل هجوما لا يزال مستمرا على غزة تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنه أودى بحياة ما يزيد على 39 ألفا من الفلسطينيين وحوّل معظم أنحاء القطاع الساحلي المكتظ بالسكان إلى ركام.

ولا تفرق السلطات الفلسطينية فيما تنشره عن أعداد القتلى والمصابين بين المدنيين والمقاتلين، لكن إسرائيل تقدر بأن قواتها قتلت أو أصابت نحو 14 ألف مسلح، أي نحو نصف إجمالي القوة المقدرة لحماس في بداية الحرب.

ونزح غالبية سكان غزة عدة مرات منذ اندلاع الحرب التي جلبت البؤس لآلاف الذين تقطعت بهم السبل في خيام مكتظة.

وقال سكان إن قصف الدبابات الإسرائيلية استمر طوال ليلة الاثنين على البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح في وسط قطاع غزة حيث لجأت بشكل مؤقت عشرات آلاف الأسر النازحة من أنحاء القطاع.

وذكر سكان ووسائل إعلام تابعة لحماس أن الدبابات تقدمت قليلا في وقت سابق يوم الثلاثاء داخل مدينة الزهراء شمال غربي النصيرات.