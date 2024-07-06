إسرائيل تقول إنها قتلت عضوا بجماعة حزب الله في شرق لبنان

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل عنصرا رئيسيا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لجماعة حزب الله في شرق لبنان متهما إياه بتنفيذ العديد من الهجمات ضد الإسرائيليين.

وعرّف الجيش في بيان عضو حزب الله بأنه ميثم مصطفى العطار، مشيرا إلى أنه زار إيران عدة مرات “حيث اكتسب المعرفة وساعد في بناء قوة حزب الله وترسانته من الأسلحة الإيرانية”.

وقالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن سيارة العطار ضُربت في هجوم بطائرة مسيرة في بلدة شعث شمالي مدينة بعلبك في شرق لبنان.

وأكد حزب الله مقتل الرجل البالغ من العمر 33 عاما لكنه لم يحدد دوره في الجماعة.

وتتبادل الجماعة المدعومة من إيران وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من تسعة أشهر في القتال الذي اندلع بالتوازي مع الحرب في غزة، مما أثار مخاوف من حرب شاملة.

وقال حزب الله إن حملته من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على شمال إسرائيل تهدف إلى دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في غزة.