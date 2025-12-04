The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تقول إنها قصفت بلدتين في جنوب لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في بلدتين بجنوب لبنان اليوم الخميس بعد إصداره أمرا بإخلاء مبنيين زعم أن مسلحين من حزب الله يستخدمونهما.

وبعد حوالي ساعة من الإنذار الأول، أصدر المتحدث باللغة العربية باسم الجيش إشعارا جديدا يأمر سكان مبان في بلدتين أخريين بالمغادرة.

وجاءت الضربات بعد يوم من إرسال إسرائيل ولبنان مبعوثين إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق نار الهش المتفق عليه قبل عام، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

(تغطية صحفية جنى شقير وتالا رمضان – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

