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إسرائيل تقول إنها هاجمت حزب الله قرب دمشق وسوريا تقول إن مواقع مدنية أصيبت

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دمشق/القدس (رويترز) – قال سلاح الجو الإسرائيلي يوم الاثنين إنه قصف أصولا استخباراتية لجماعة حزب الله اللبنانية قرب دمشق في هجوم على بنية تحتية رئيسية في سوريا، فيما قالت دمشق إن القصف استهدف مواقع مدنية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أضاف المزيد من التفاصيل على منشور سلاح الجو على منصة إكس “لمقر استخبارات حزب الله فرع في سوريا يضم شبكة مستقلة لجمع المعلومات والتنسيق والتقييم”.

وقالت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق إن إسرائيل استهدفت مواقع مدنية جنوبي العاصمة وأحدثت بعض الأضرار.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن التقارير الأولية أشارت إلى أن الضربة أصابت منطقة السيدة زينب.‭‭ ‬‬ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

وكانت منطقة السيدة زينب، وهي معقل لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران ومزار شيعي كبير، هدفا لضربات سابقة.

وكثفت إسرائيل ضرباتها في سوريا منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وخصوصا منذ التصعيد الأحدث للصراع بين إسرائيل وحزب الله. ومن النادر أن تعلق إسرائيل على الضربات.

وتقول مصادر مخابراتية سورية وغربية إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل الكثيرين من مقاتلي حزب الله والفصائل المسلحة الموالية لإيران المتمركزين في محيط ضواحي دمشق الشرقية وجنوبي المدينة.

وتقول المصادر إن منطقة السيدة زينب لا تزال مستهدفة بسبب وجود قادة كبار في الفصائل.

ونددت وزارة الخارجية السورية بالضربة ووصفت الهجمات الإسرائيلية على المناطق المدنية بأنها “إجرامية” وحثت أعضاء الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات سريعة “لوقف العدوان الإسرائيلي” ومحاسبة إسرائيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية