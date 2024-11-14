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إسرائيل تقول إنها هاجمت مواقع عسكرية في دمشق والإعلام السوري يعلن مقتل 15

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دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن 15 شخصا قُتلوا وأصيب 16 آخرون في “عدوان إسرائيلي” على عدد من المباني السكنية على مشارف العاصمة السورية دمشق يوم الخميس، وقالت إسرائيل إن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومقرا لحركة الجهاد الإسلامي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إن المباني التي تم استهدافها تقع في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريفها.

وتشن إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات لكنها كثفت تلك الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي والذي اندلعت على إثره الحرب في قطاع غزة.

ومن المعروف أن قادة جماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني المتمركزين في سوريا يقيمون في حي المزة، وفقا لسكان فروا بعد ضربات في الآونة الأخيرة قتلت بعض الشخصيات الهامة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وكانت السلطات تستخدم المباني الشاهقة في المزة في السابق لإيواء قادة حركات فلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس سُمع دوي انفجارات في ريف دمشق، حسبما ذكر التلفزيون السوري الرسمي دون إعطاء تفاصيل حول طبيعة هذه الانفجارات.

ومن جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أيضا أن هجوما إسرائيليا دمر جسرا بالكامل في منطقة القصير جنوب غربي حمص بالقرب من الحدود مع شمال لبنان.

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