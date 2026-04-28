إسرائيل تقول إنه “ليس لديها أي مطامع” في الأراضي اللبنانية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إنّ بلاده لا تريد الاستيلاء على أراضٍ في لبنان، في وقت أصدرت انذارات جديدة بإخلاء قرى، وتواصل العمليات البرية والقصف الجوي رغم وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وصرّح ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي ماركو ديوريتش، إنّ “إسرائيل ليس لديها أي مطامع في أراضي لبنان. إنّ وجودنا في المناطق الواقعة على حدودنا الشمالية يخدم غرضا واحدا هو حماية مواطنينا”.

وتابع “في عالم حيث يتم تفكيك حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى، بما فيها المنظمات الإرهابية الفلسطينية، لن تكون إسرائيل في حاجة الى الابقاء على انتشارها في هذه المناطق”.

ورأى أن “أي بلد لن يكون مستعدا لأن يعيش والمسدّس موجّه الى رأسه”.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وشرعت الدولة العبرية في حملة واسعة من الغارات الجوية، واجتياح بري لمناطق في جنوب لبنان محاذية لحدودها.

ودخل وقف لإطلاق النار لعشرة أيام حيز التنفيذ اعتبارا من 17 نيسان/أبريل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 منه تمديده لثلاثة أسابيع.

وبموجب نص الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل بحرية اتخاذ “كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة”.

ومنذ وقف النار، واصلت إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في العديد من البلدات الحدودية، حيث أعلنت إقامة “خط أصفر” يفصل عشرات القرى عن بقية المناطق.

من جهته، يعلن حزب الله تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

– إخلاء قرى –

ووجّه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنذارا لسكان أكثر من عشر قرى في جنوب لبنان لإخلائها والتوجه شمالا، قائلا إن ذلك يأتي “في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق وقف إطلاق النار”.

وأورد المتحدث باسم الجيش في منشور على منصة إكس “حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد إلى المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا”، مضيفا “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته، أو وسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر”.

وتقع كل القرى والبلدات التي شملها الانذار، الى الشمال من “الخط الأصفر” الذي حدده الجيش الإسرائيلي، وتقول الدولة العبرية إنه يهدف إلى ضمان أمن سكان مناطقها الشمالية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات إسرائيلية على قرى وردت في تحذير الجيش، مشيرة كذلك إلى “عملية تفجير” إسرائيلية في قرية واحدة على الأقلّ.

من جهته، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة الثلاثاء استهداف قوات وآليات اسرائيلية في جنوب لبنان.

وقُتل جندي إسرائيلي الأحد، وأصيب آخر بجروح خطيرة الثلاثاء، جراء هذه الهجمات، بحسب بيانات الجيش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين، إن صواريخ حزب الله وطائراته المسيّرة ما زالت تشكل تحديا كبيرا، مؤكدا أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء أن 2534 شخصا قتلوا وجرح 7863 جراء الضربات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في آذار/مارس.

في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 16 جنديا قتلوا في لبنان.

