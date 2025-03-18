إسرائيل تقول إنه لم يكن لديها “بديل من استئناف العمليات العسكرية” في غزة لاستعادة الرهائن

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أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنّه لم يكن لديها “بديل من استئناف العمليات العسكرية” ضد حركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعدما نفّذت سلسلة غارات جوية مكثّفة أسفرت عن مقتل المئات ولقيت إدانات دولية واسعة.

وبينما توعّدت الدولة العبرية بمواصلة القتال في غزة حتى “إعادة الرهائن”، رأى القيادي في حماس سامي أبو زهري أن إسرائيل تحاول “فرض اتفاق استسلام” على الحركة، متهما الولايات المتحدة بأنها “شريكة في التصعيد”.

وقال لوكالة فرانس برس “أهداف مجازر الاحتلال في غزة هي نسف اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة فرض اتفاق استسلام وكتابته بدماء غزة”.

وتعد الضربات انتكاسة كبرى للهدنة التي بدأت 19 كانون الثاني/يناير بعد 15 شهرا من اندلاع الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتأتي الغارات التي أثارت مواقف دولية منددة، في ظل تعثّر المفاوضات بشأن المراحل التالية من الهدنة وتباين المواقف بين الطرفين.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال لقائه مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي أنّ الدولة العبرية لم يكن لديها “بديل من استئناف العمليات العسكرية”، مضيفا أنّ بلاده “وافقت على مقترحات مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار، لكن حماس رفضتها مرتين”.

ومطلع آذار/مارس، نقلت قناة “كان” العامة عن مصادر قريبة من بنيامين نتانياهو قوله إنه سينتظر ليرى ما إذا كان الوسطاء، أي قطر ومصر والولايات المتحدة، سيتمكنون من إقناع حماس بتمديد المرحلة الأولى تحت طائلة “استئناف القتال” في قطاع غزة.

وأفادت بأن نتانياهو يعتزم ممارسة “ضغوط قصوى” على الحركة وفق خطة من ثلاث مراحل تعرف باسم “خطة الجحيم”. ونفّذت إسرائيل الى الآن بندين وردا في الخطة المفترضة، هما منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وقطع الكهرباء عنه. وبحسب الخطة، فالمرحلة الثالثة هي استئناف الحرب واستخدام قنابل ثقيلة وفّرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل.

وفي واشنطن، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أنّ حماس اختارت الحرب برفضها إطلاق الرهائن.

وقال في بيان “كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب”.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أنّ إسرائيل “استشارت” إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أن تشنّ غاراتها على القطاع.

من جانبه، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “صدمته” إزاء تجدد الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار.

– “نار جهنّم من جديد” –

وقبل أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء في المناطق الحدودية لإسرائيل صباح الثلاثاء، بدأ سكان بالنزوح وهم يحملون أكياسا وبطانيات فوق رؤوسهم.

وأظهرت صور لفرانس برس سيارات إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع.

وروى رامز العمارين (25 عاما) الذي يقيم في خيمة في منطقة الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة أنّ “القصف من الطائرات الحربية والدبابات في كل مكان. فتحوا نار جهنم من جديد على غزة”. وأضاف أنّ “الجثث والأشلاء على الأرض، والمصابون لا يجدون أي طبيب يعالجهم”.

وأعلنت حماس في بيان مقتل رئيس حكومتها في قطاع غزة عصام الدعاليس “رئيس متابعة العمل الحكومي” إلى جانب وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة ومدير عام جهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة.

وأوضحت أنهم قضوا “بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم”.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالانعقاد العاجل لأخذ قرار “يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه”.

وأفاد مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بمقتل أبو حمزة، المتحدث باسم جناحها العسكري سرايا القدس، في الضربات التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة الثلاثاء.

وكان مسؤول إسرائيلي قال، طالبا عدم نشر اسمه، إنّ الجيش “شنّ سلسلة ضربات استباقية استهدفت قادة عسكريين من رتب متوسطة، ومسؤولين قياديين، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية”.

وحث منتدى عائلات الرهائن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على “الكف عن قتل” أبنائها المحتجزين في غزة.

في هذه الأثناء، توالت المواقف الدولية المنددة بالغارات الإسرائيلية المتجددة.

ودانت فرنسا الضربات الإسرائيلية داعية إلى “وقف فوري” للأعمال العدائية التي رأت أنها تقوّض الجهود الرامية لإطلاق سراح الرهائن و”تهدّد حياة السكان المدنيين” في القطاع الفلسطيني.

كذلك، دانت دولة قطر “بأشد العبارات” تجدّد الغارات، محذرة من انتهاج الدولة العبرية سياسات تصعيدية تؤدي إلى “إشعال المنطقة”.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن صدمتة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية، داعيا إلى “إنهاء هذا الكابوس فورا”.

وأكد المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية أنّ التصعيد “يجب أن يتوقف”، بينما حذرت منظمة الصليب الأحمر من أنّ الكثير من المنشآت الطبية في غزة يعاني من “ضغط شديد” يفوق قدرتها بعد القصف الإسرائيلي الأخير للقطاع.

– “قوة عسكرية متزايدة” –

ويأتي هذا التصعيد بعدما أعلنت إسرائيل الأحد أنّها سترسل مفاوضين إلى مصر لتأمين “الإفراج الفوري عن 11 رهينة أحياء ونصف الرهائن القتلى”، وفقا لمكتب نتانياهو.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الغارات أمر بها نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عقب “رفض حماس المتكرّر إطلاق سراح رهائننا ورفضها لكلّ المقترحات التي تلقّتها من المبعوث الرئاسي الأميركي والوسطاء”.

وخطف خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الثاني/أكتوبر 2023، 251 شخصا من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا.

من جانبه، أكد قيادي في حماس لفرانس برس أن الحركة تعمل مع الوسطاء في اتفاق الهدنة، أي الولايات المتحدة وقطر ومصر، على “لجم عدوان الاحتلال”.

وأوضح ان “حماس وفصائل المقاومة في حالة انعقاد دائم لتقييم الوضع والعمل مع الوسطاء للجم العدوان”، مشددا على أن الحركة “التزمت باتفاق وقف النار ونفذته بدقة، لكن الاحتلال الاسرائيلي تنصل من تنفيذه وانقلب عليه باستئناف العدوان والحرب”.

وامتدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، تمّ خلالها الإفراج عن 33 رهينة بينهم ثماني جثث، في مقابل أكثر من 1800 معتقل فلسطيني. وفي حين أعلنت إسرائيل تأييدها مقترحا أميركيا لتمديد الهدنة حتى منتصف نيسان/أبريل، شددت حماس على ضرورة بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية التي من المفترض أن تضع حدا نهائيا للحرب وانسحاب الجيش من كامل القطاع.

وبدأت مفاوضات غير مباشرة الأسبوع الماضي في الدوحة بشأن وقف دائم لإطلاق النار، لكنّ الوفدين غادرا العاصمة القطرية الجمعة بدون إحراز تقدّم.

وكانت إسرائيل سمحت خلال المرحلة الأولى بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، قبل أن تعلّق دخولها في الثاني من آذار/مارس.

وبغية الانتقال إلى المرحلة الثانية، تطالب إسرائيل بإبعاد قيادة حماس من غزة حيث تتولّى الحركة الحكم منذ 2007 وتفكيك ذراعها العسكرية ونزع سلاحها.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 48577 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. ولا تشمل هذه الحصيلة قتلى الثلاثاء.

بور-ع ز/بم-كام-ناش/ب ق