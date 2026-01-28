إسرائيل تقيم جنازة لآخر رهينة استعادت رفاته من غزة

ميتار (إسرائيل) 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – من المقرر أن يتم تشييع رفات آخر رهينة استعادت إسرائيل رفاته من قطاع غزة، وذلك في جنازة اليوم الأربعاء ستساعد إسرائيل على طي صفحة واحدة من أكثر الفترات مأساوية منذ إعلان قيام الدولة.

وكان الشرطي ران جفيلي خارج ساعات العمل عندما قتل في اشتباك مع مسلحين خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حركة الجهاد الإسلامي أخذته إلى غزة بعد ذلك.

كان جفيلي من بين نحو 250 شخصا قالت إحصاءات إسرائيلية إنهم اختطفوا خلال هجوم حماس الذي أسفر أيضا عن مقتل قرابة 1200 شخص وأشعل فتيل الحرب في غزة. وتقول سلطات الصحة في القطاع إن إسرائيل قتلت أكثر من 71 ألف فلسطيني في الحرب.

وتم إطلاق سراح الكثير من الرهائن خلال فترتي هدنة قصيرتين، لكن العشرات توفوا بينما كانوا محتجزين. وبموجب شروط اتفاق أكتوبر تشرين الأول الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت حماس وجماعات أخرى على إعادة الرهائن المتبقين -سواء الأحياء أو رفات من توفوا- مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وسيتم دفن جفيلي في ميتار بجنوب إسرائيل. وسيُنقل النعش الذي يضم رفاته إلى هناك في جنازة تبدأ من مخيم شورا، وهو منشأة عرفت في الآونة الأخيرة بأنها المكان الذي يتم فيه التعرف على هويات قتلى هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتعد عودة آخر الرهائن لحظة تعاف بالنسبة لإسرائيل. وينظر على نطاق واسع إلى الهجوم الذي قادته حماس، ووصف بأنه أكثر هجوم إزهاقا لأرواح اليهود منذ المحرقة النازية، على أنه أكثر الأحداث المؤلمة بالنسبة لإسرائيل من إعلان قيام الدولة.

وتكمل استعادة الرفات أيضا أحد أهم بنود المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتشمل المرحلة الثانية، التي أعلنت واشنطن انطلاقها مطلع الشهر الجاري، معاودة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

