إسرائيل تكثف الضغط العسكري على شمال غزة وسط مخاوف من الحصار والتهجير

reuters_tickers

3دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون يوم الاثنين إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 بسبب قذائف دبابات إسرائيلية‭‭‭ ‬‬‬استهدفت مركزا لتوزيع المواد الغذائية في جباليا شمال قطاع غزة وأشاروا إلى أن الضحايا بينهم نساء وأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذا التقرير. وذكر مسعفون أن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت النار على عشرات السكان الذين تجمعوا للحصول على الطعام.

وجباليا هي محور يتركز عليه هجوم عسكري إسرائيلي منذ نحو عشرة أيام. وأكمل الجيش تطويق مخيم اللاجئين التاريخي وأرسل دبابات إلى بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون المجاورتين من أجل تحقيق الهدف المعلن المتمثل في القضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين يحاولون إعادة تجميع صفوفهم هناك.

وتعرض الجزء الشمالي من غزة، الذي يقطنه أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لقصف شديد في المرحلة الأولى من الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ قبل عام.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مئات الآلاف من سكان شمال غزة تركوا منازلهم في الأشهر الأولى من الحرب مدفوعين بأوامر إخلاء إسرائيلية وهجوم بري عسكري على مناطقهم، بينما بقي حوالى 400 ألف شخص.

لكن بعد أشهر من القتال البري الشديد هناك، أعادت إسرائيل قواتها إلى جباليا للقضاء على مقاتلي حماس الذين قالت إنهم يعيدون تجميع صفوفهم لشن مزيد من الهجمات.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إن مقاتليهما ينفذون هجمات ضد القوات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون.

وتشبه الأيام القليلة الماضية المراحل السابقة من الحرب في ظل مطالبة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بالإخلاء باتجاه الجنوب مع تصعيد ضغوطه على حماس ودعوة الحركة لهم بعدم المغادرة لأنها تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية.

وقالت مروة (26 عاما) التي غادرت مع عائلتها إلى مدرسة في مدينة غزة “إحنا بيتم قصفنا من السما ومن الأرض بدون توقف على مدار أسبوع.. بيعاقبونا مشان رفضنا نترك بيوتنا”.

وأضافت أن الناس يخشون من أنهم قد لا يستطيعون العودة مطلقا إذا اتجهوا جنوبا.