إسرائيل تكثف الضغط على شمال غزة وسط مخاوف من الحصار والتهجير

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية شددت الخناق على جباليا في شمال قطاع غزة يوم الاثنين، وقتلت عشرة أشخاص على الأقل كانوا مصطفين للحصول على الطعام، كما أمرت السكان بإخلاء منازلهم بينما تواصل الضغط على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجباليا هي محور هجوم عسكري إسرائيلي منذ نحو عشرة أيام. وأكمل الجيش تطويق مخيم اللاجئين التاريخي وأرسل دبابات إلى بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون المجاورتين من أجل تحقيق هدف معلن متمثل في القضاء على مقاتلي حماس الذين يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم هناك.

ومع استمرار العملية، يجد سكان جباليا أنفسهم في موقف صعب يطالبهم فيه الجيش الإسرائيلي بالتحرك في اتجاه الجنوب بينما تدعوهم حماس إلى عدم فعل ذلك لما يمثله من مخاطر كبيرة للغاية عليهم.

وقالت مروة (26 عاما) التي غادرت مع عائلتها إلى مدرسة في مدينة غزة “إحنا بيتم قصفنا من السما ومن الأرض بدون توقف على مدار أسبوع.. بيعاقبونا مشان رفضنا نترك بيوتنا”.

وأضافت أن الناس يخشون من عدم القدرة على العودة مطلقا إذا اتجهوا جنوبا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي “يفصل شمال غزة تماما عن بقية قطاع غزة” على ما يبدو.

وأضافت في بيان “فصل شمال غزة يزيد المخاوف من أن إسرائيل لا تنوي السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم، كما أن الدعوات المتكررة لجميع الفلسطينيين لمغادرة شمال غزة تثير مخاوف كبيرة بشأن النقل القسري واسع النطاق للسكان المدنيين”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن أوامر الإخلاء هدفها فصل مسلحي حماس عن المدنيين ونفوا وجود أي خطة ممنهجة لإجلاء المدنيين من جباليا أو مناطق أخرى بشمال القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أنه قتل سامر أبو دقة، الذي قال إنه قائد سلاح الطيران بحركة حماس ومن بين المسؤولين عن استخدام الطائرات الشراعية خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

لكن العملية أكدت مدى استحالة حياة المدنيين في غزة مع انتقال القتال من منطقة لأخرى في القطاع.

وذكر مسعفون أن عشرة أشخاص قُتلوا وأصيب 40 آخرون، بينهم نساء وأطفال، بنيران قذائف الدبابات في جباليا يوم الاثنين، كما قُتل ثمانية في واقعة منفصلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الواقعة قيد المراجعة. وأضاف “يوجه جيش الدفاع الإسرائيلي ضرباته وعملياته ضد أهداف ونشطاء إرهابيين فقط ولا يستهدف الأهداف المدنية والمدنيين”.

وقالت الأمم المتحدة إن من تبقى من السكان المدنيين في جباليا يواجهون ظروفا مأساوية مع نزوح أكثر من 50 ألف شخص وإغلاق آبار المياه والمخابز والمراكز الطبية والملاجئ.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين بسقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن إسرائيل تتحمل مسؤولية بذل المزيد من الجهود لضمان عدم تعرض المدنيين الفلسطينيين للأذى من جراء هجماتها على حماس.

جاء ذلك تعليقا على هجوم صاروخي إسرائيلي على خيام داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بوسط القطاع، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات. وقالت إسرائيل إن الضربة استهدفت مسلحين من حماس.

كما جاءت تعليقات البيت الأبيض في أعقاب نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر على ما يبدو فلسطينيين يحترقون أحياء في الخيام التي أشعلتها الصواريخ.

وقال المتحدث “الصور ومقاطع الفيديو لما يبدو أنهم مدنيون نازحون يحترقون أحياء في أعقاب غارة جوية إسرائيلية مقلقة للغاية وأوضحنا مخاوفنا للحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف المتحدث “تتحمل إسرائيل مسؤولية بذل المزيد من الجهود لتجنب وقوع قتلى ومصابين في صفوف المدنيين، وما حدث هناك مروع، حتى لو كانت حماس تعمل بالقرب من المستشفى في محاولة لاستخدام المدنيين دروعا بشرية”.

وتعرض الجزء الشمالي من غزة، الذي يقطنه أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لقصف شديد في المرحلة الأولى من الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ قبل عام. وترك مئات الآلاف من سكان شمال غزة منازلهم في الأشهر الأولى من الحرب مدفوعين بأوامر إخلاء إسرائيلية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالى 400 ألف شخص ظلوا هناك.

وقالت حماس في وقت لاحق من يوم الاثنين إن إسرائيل تستهدف تهجير سكان شمال غزة بالقوة.

وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز “على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يأخذ موقفا ضد جريمة الحرب هذه والتي يقوم الاحتلال من خلالها بإغلاق المنطقة ومنع وصول المواد الإغاثية والطبية”.